L’altra metà del Mare…è Donna: a Vietri sul Mare la kermesse dedicata alle donne

di Redazione 06/05/2017

Si terrà Lunedì 8 maggio 2017 alle ore 11.00 presso il Promotruck del Buon Pescato a Marina D’Arechi, in Via S. Allende (Salerno) la conferenza stampa di presentazione della kermesse L’altra metà del mare… è donna, dedicata all’universo femminile e alle sue bellezze in programma a Vietri sul Mare (Salerno) dal 10 al 13 maggio, in collaborazione con il concorso di bellezza Svizzero Miss & Mister Suisse Francophone . Alla conferenza stampa parteciperanno: Luca Lamberti, AD Direction Capri e organizzatore dell’evento; Marcello Civale, vicesindaco del Comune di Vietri sul Mare; Francesco Pastore, assessore al Turismo del Comune di Pontecagnano; Mariarita Giordano, assessore Politiche giovanili Comune di Salerno; Cosmo Di Mauro, presidente Proloco Vietri sul Mare; Stefania De Martino, Spazio Donna Salerno; Anna Cannavacciulo, Direttrice Manina Manager; Armando Perrella, Perrella Distribuzione; Carmine Romaniello, Acque Minerali d’Italia; Domenico Gambardella, Rent Point Srl. Modera Nunzia Marciano, giornalista. Al termine della conferenza stampa sarà offerta una degustazione di prodotti ittici del progetto “Buon Pescato italiano”, promosso dal Ministero per le Politiche Agricole. L’altra metà del Mare… è donna è la kermesse dove protagonista è la "bellezza", nelle sue forme più incantevoli e allo stesso tempo più pericolose: dalla scoperta dei luoghi magici del nostro territorio, al racconto delle eccellenze, alla promozione del turismo sino al confronto tra donne che hanno subito violenza. Turismo, buona cucina, libri, dibattiti e confronti al femminile per l'evento che coinvolgerà i finalisti e le finaliste del concorso di bellezza d'oltralpe Miss & Mister Suisse Francophone. La kermesse sarà all’insegna della bellezza ma anche della solidarietà con due sfilate dedicate alle donne, con abiti eleganti ed abiti creati da associazioni che sostengono l’universo femminile e una raccolta di fondi per un centro antiviolenza di genere.