Montoro, il 12 aprile la 2^edizione del Memorial Mariella Ianora

di Redazione 05/04/2017

Grande attesa a Montoro per la seconda edizione del Torneo di Pallavolo della Città in memoria della giovanissima Mariella Ianora, scomparsa prematuramente per un male incurabile. La Polisportiva Città di Montoro, con il patrocinio morale del Comune, in collaborazione con la FIPAV (Federazione Pallavolo Avellino) ha organizzato un triangolare per onorare la memoria della giovanissima appassionata di Volley. Mariella aveva anche provato questa esperienza sportiva con la partecipazione ad un torneo amatoriale con la sua squadra “Pallavolo Oratorio di Preturo”, costituita in gran parte dalle attuali atlete della Associazione Sportiva Dilettantistica che partecipano ai campionati under 16 e under 18. Nonostante la malattia la giovanissima ha sempre seguito le sue amiche e le sue familiari in questa disciplina. Lo start della manifestazione che si svolgerà mercoledì 12 aprile presso il PalaMontoro, è alle 16:00. Definito, nei minimi dettagli, il programma delle gare del primo Torneo Città di Montoro. Nella prima gara, quella appunto delle 16:00, si affronteranno per la categoria under 12, il CUS Salerno e l'Interserinese Volley. A seguire, alle ore 17:00 la sfida per la categoria under 18 tra Daka Skins Montoro e Mig Solofra. Dopo i saluti delle autorità civili e sportive, con la consegna delle targhe alla famiglia Ianora, ci sarà un momento di convivialità per festeggiare la Promozione in Serie D della Prima Squadra della Polisportiva della Città dei Due Principati. Al termine, alle ore 19:00 circa, il via delle gare del triangolare, cui prenderanno parte l'“Emilio Vietri” Montoro, l'Asd Pallavolo Cesinali e l'Asd Phoenix Solofra. Le gare si disputeranno su 3 set. Al termine del match finale, ci sarà la premiazione della vincitrice della seconda edizione della Volley Cup “Mariella Ianora” della Città di Montoro.