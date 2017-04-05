Home Politica Matteo Salvini rottama Bossi e sdogana il partito: a breve la Lega Nazionale Italiana

Matteo Salvini rottama Bossi e sdogana il partito: a breve la Lega Nazionale Italiana

di Redazione 05/04/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ci siamo ! La decisione tanto attesa è stata presa, Matteo Salvini ha rottamato Umberto Bossi e le sue elucubrazioni che discriminavano il Sud. Improvvisamente Salvini ha annunciato la rottura con Bossi e apre un processo di cambiamento iniziato anni addietro con “Noi Con Salvini” al fine di realizzare un nuovo soggetto politico nazionale Sovranista, Identitario e Sociale, che tenga conto delle istanze di tutto il popolo italiano da Nord a Sud e delle loro particolarità ed esigenze territoriali. Questo è quanto ha comunicato il Direttivo Provinciale di Avellino di “Noi con Salvini” ed ha proseguito che tale decisione è stata presa da Matteo Salvini dopo che si è svolto il Congresso Federale della Lega Nord durante il quale è stata decisa la data per lo svolgimento del Congresso Nazionale che si svolgerà il 21 Maggio 2017 presumibilmente in Veneto e quindi di sancire la nascita di una Lega Nazionale, da tempo annunciata da Salvini nei suoi discorsi. Il Direttivo Provinciale ha voluto esprimere la propria soddisfazione per questa decisione di Matteo Salvini ed invita i suoi iscritti e simpatizzanti a proseguire con il lavoro egregiamente svolto con la loro presenza attiva sul territorio irpino e nel suo capoluogo che ha portato alla nascita della Sede provinciale in Avellino in Via Duomo e all’adesione di tantissime persone e nel contempo continuare a lottare contro chi ha rinnegato la nostra identità nazionale facendoci volutamente invadere da clandestini, da terroristi e dall’usura europeista mettendo un’intera nazione alla mercé di questa gente cedendo la nostra sovranità ed eliminando lo Stato di Diritto.