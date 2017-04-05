Ad Avellino “EasterVillage”, un evento di 11 giorni pieno di iniziative

Il complesso Muzikantnella serata inaugurale ;

Dalle 9.00 all’1.00 tanti eventi dal 7 al 17 aprile a Villa di Marzo ad Avellino Solo qualche settimana fa chiudeva i battenti ad Avellino, il locale cult che per 5 anni ha smosso con successo gli avellinesi da un certo torpore attraverso iniziative che hanno letteralmente lasciato il segno. Ma si sa, anche quando vengono meno gli spazi materiali, le idee che li hanno contraddistinti, portate avanti da chi era anima e corpo di quello spazio, rimangono sempre vive. Da queste energie decisamente positive nasce, un’iniziativa che letteralmente travolgerà la città irpina,Il villaggio si contraddistinguerà principalmente per le attività mattutine, previste nelle giornate non scolastiche e pomeridiane, programmate per l’intero periodo, dedicate a bambini e ragazzi. Ovviamente il clou di folla è atteso per le ore serali, dove le persone avranno l’occasione di riabbracciare i tanti artisti che hanno letteralmente permesso il tutto esaurito al locale, durante le diverse serate proposte nel corso del quinquennio. Tra gli ospiti del villaggio, si annoverano:La giornata di Pasquetta, non può non presentare un tradizionale pic-nic, tipico del giorno dopo Pasqua. Ma il cibo non mancherà in alcuna giornata, infatti all’interno di Villa di Marzo verrà allestito un ristorante medievale aperto tutti i giorni. A ogni modo, non mancherà la beneficienza, con la presenza di volontari UNICEF in determinate giornate; ma neanche le esposizioni artistiche, con opere a cura di. Dunque non resta che scoprire con cura i contenuti offerti attraverso una visita a questo meraviglioso villaggio davvero singolare.

Francesco Stabile