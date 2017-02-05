Home Dai Comuni Montoro, consegnato il campo di calcetto alla comunità di Figlioli

di Redazione 05/02/2017

E' stato consegnato stamane, dall'Amministrazione Comunale, alla Comunità della frazione Figlioli, un campo di calcetto al servizio dei giovani e di quanti amano la pratica sportiva del calcio. Il campetto è stato realizzato in economia a seguito di convenzione tra la Parrocchia di Santa Maria a Zita e San Bartolomeo ed il Comune di Montoro. Il preesistente impianto sportivo rimane in capo alla Parrocchia per consentire la pratica sportiva dei giovani, senza alcun fine di lucro ed al solo scopo di aggregazione ed elevazione sociale. Sarà favorito, come da convenzione stipulata, l’utilizzo del campo di calcetto da parte dei residenti che intendono partecipare alle attività promosse dalla Parrocchia anche in collaborazione con Enti ed Associazioni no profit che operano in conformità alle finalità istituzionali alla Parrocchia stessa. Saranno inoltre esentati da ogni costo per l’uso del campo di calcetto, i minori fino a 16 anni. Questa azione con lo scopo di dare compensazione all’interesse pubblico dell’iniziativa che ha impegnato il Comune a sostenere le spese di ristrutturazione del’impianto di che trattasi. Il Comune di Montoro potrà chiedere, per sé o in collaborazione con Enti o Associazioni no profit, l’uso del campo di gioco e delle relative strutture per attività sportive organizzate a favore dei residenti, purché si pratichi il gioco del calcio ed altri sport che compromettano il fondo del campo e le sue strutture e sempre in rispetto delle finalità istituzionali e nei modi e nei tempi concordati dalla Parrocchia. Queste le parole di soddisfazione dell'Assessore allo Sport, Raffaele Guariniello: "Si tratta di una consegna di un campo di calcetto storico, che la collettività non utilizzava da diversi anni. È un altro impegno assunto e realizzato, in continuità con il progetto politico assunto con il Sindaco Mario Bianchino e tutta l'Amministrazione. L'impegno, verso la realizzazione di impianti sportivi non termina, perchè lo sport e i suoi valori sono importanti per la crescita di una comunità e il nostro lavoro ha lo scopo di favorire la pratica sportiva in ogni frazione, quindi, continueremo ad impegnarci, in collaborazione anche con le associazioni del territorio, affinché ciò venga realizzato".