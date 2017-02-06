Home Avellino Calcio Trapani-Avellino, le probabili formazioni: Novellino ha un jolly

di Redazione 06/02/2017

Questa sera al Provinciale di Erice andrà in scena una gara fondamentale per gli uomini di Novellino: alle 20.30, infatti, l'Avellino sfida il Trapani in una sfida che può rappresentare uno dei momenti decisivi per la lotta salvezza. Il trainer biancoverde dovrà fare a meno di Gigi Castaldo, che insieme a Patrick Asmah sta recuperando e che ha già saltato diverse gare. Con lui out Davide Gavazzi, che continua a lavorare a parte per cercare di rientrare dopo l’infortunio al crociato di settembre, Marco Migliorini, che deve ritrovare la forma migliore dopo gli acciacchi e Rino Iuliano, il terzo portiere arrivato in Irpinia: anche lui non è ancora in condizione. Una sola grande incognità quella di Novellino, che riguarda Laverone. Il calciatore arrivato dalla Salernitana sarà sicuramente in campo, ma la sua posizione rappresenta ancora un dubbio per il tecnico di Montemarano. Terzino sinistro o esterno destro di centrocampo? Se fosse confermato a sinistra, a destra giocherebbe Lasik con Belloni sulla corsia mancina a completare il centrocampo dei lupi. Nell'undici iniziale, dunque, spazio a Radunovic tra i pali, Gonzalez, Djimsiti, Jidayi e Perrotta in difesa, Laverone, D'Angelo, Paghera e Belloni a centrocampo, Verde ed Ardemagni ad agire nel vertice offesivo del 4-4-2 di Novellino. Importante il rientro di D’Angelo in mezzo al campo, con Moretti che scalpita ma che dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina. Anche Umberto Eusepi è pronto ma con molta probabilità subentrerà a gara in corso. Calori, invece, è a caccia della vittoria che riaprirebbe i giochi per la salvezza. Il modulo del Trapani sarà invariato: 4-3-1-2 con Pigliacelli tra i pali, Fazio, Pagliarulo, Kresic e Rizzato in difesa, Maracchi, Rossi, Barillà e Nizzetto a centrocampo con Citro e Coronado in attacco. Queste le probabili formazioni: Trapani: Pigliacelli, Fazio, Pagliarulo, Kresic, Rizzato, Maracchi, Rossi, Barillà, Nizzetto, Coronado, Citro. A disposizione: Guerrieri, Cason, Legittimo, Visconti, Raffaello, Colombatto, Jallow, Curiale, Manconi. Avellino: Radunovic, Gonzalez, Jidayi, Djimsiti, Perrotta, Laverone, D’Angelo, Paghera, Belloni, Verde, Ardemagni. A disposizione: Lezzerini, Solerio, Lasik, Soumarè, Paghera, Moretti, Camarà, Bidaoui, Eusepi.