Trapani-Avellino, i convocati: Novellino senza Castaldo e altri 4

Ultimo allenamento, quello consueto di rifinitura, per gli uomini di Walter Alfredo Novellino. Questa mattina, al termine delle ultime verifiche a porte chiuse al Partenio-Lombardi, sono arrivate le convocazioni del tecnico di Montemarano prima della partenza di questo pomeriggio alla volta di Trapani. Per la sfida delle 20.30 di domani sera al Provinciale, il trainer biancoverde ha convocato 20 calciatori. Salteranno la trasferta siciliana Asmah, Castaldo, Gavazzi, Iuliano e Migliorini. Ancora out, dunque, Gigi Castaldo, insieme a Patrick Asmah, che sta recuperando e che ha già saltato diverse gare, Davide Gavazzi, che continua a lavorare a parte per cercare di rientrare dopo l’infortunio al crociato di settembre, Marco Migliorini, che deve ritrovare la forma migliore dopo gli acciacchi e Rino Iuliano, il terzo portiere arrivato in Irpinia: anche lui non è ancora in condizione. Si prospetta anche l'esordio per il nuovo arrivato Matthias Solerio. Il terzino sinistro arrivata dalla Giana Erminio sul finale di calciomercato, dovrebbe trovare spazio a gara in corso. Per quanto riguarda l'undici iniziale, spazio a Radunovic tra i pali, Gonzalez, Djimsiti, Jidayi e Perrotta in difesa, Laverone, D'Angelo, Paghera e Belloni a centrocampo, Verde ed Ardemagni ad agire nel vertice offesivo del 4-4-2 di Novellino. Importante il rientro di D’Angelo in mezzo al campo, con Moretti che scalpita ma che dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina. In lista sono presenti anche Soufiane Bidaoui, che non ha trovato una sistemazione idonea nel mercato di riparazione e Idrissa Camarà, al rientro dalla Coppa d'Africa. Occhio però alla sorpresa Eusepi. L'attaccante arrivato dal Pisa potrebbe anche partire titolare: a quel punto Laverone giocherebbe ancora una volta a sinistra e Verde arretrerebbe sulla trequarti, con Perrotta in panchina.

Questo l'elenco completo per la sfida con il Trapani:

Lezzerini, Radunovic.Djimsiti, Gonzalez, Jidayi, Perrotta, Solerio.Belloni, D’Angelo, Lasik, Laverone, Moretti, Omeonga, Paghera.Ardemagni, Bidaoui, Camarà, Eusepi, Soumarè, Verde.