Montoro Comune Virtuoso, il Consuntivo 2016 approvato in Consiglio lo dimostra

di Redazione 15/06/2017

Durante l’ultimo Consiglio Comunale, che si è svolto nel pomeriggio di ieri presso la sede di Piano, l'Amministrazione Comunale di Montoro ha approvato approvato il conto consuntivo relativo al 2016. I numeri emersi restituiscono una situazione soddisfacente dal punto di vista finanziario. Ciò conferma ancora una volta l'attività intensa dell'Amministrazione guidata dal Sindaco Mario Bianchino, che ha toccato praticamente tutti gli aspetti della vita pubblica: dai servizi sociali, alla cultura, dallo sport allo sviluppo del territorio, fino alle infrastrutture. Come avvenuto per il consuntivo 2015, i conti del comune non solo sono in ordine, ma riportano un attivo importante: quasi 1 milione e mezzo di euro. Unico neo della seduta di ieri, il voto della minoranza, che a sorpresa, è stato negativo. Tutti si auspicavano il riconoscimento di un impegno e di un lavoro proficuo che è stato svolto in tre anni, visti i tanti problemi affrontati e i riconoscimenti di debiti fuori bilancio ereditati finora e non dipendenti dall'attuale amministrazione. Nonostante ciò, è soddisfatto il primo cittadino Mario Bianchino, che nell'immediato post-consiglio ha parlato così ai microfoni di IrpiniaNotizia: "Oltre all'approvazione di regolamenti importanti che servono a favorire la partecipazione del cittadino, dando garanzie alla comunità sia in forma singola, che alle forme di associazione, abbiamo approvato il consuntivo relativo all'esercizio 2016. Importante sul piano non solo tecnico, amministrativo e contabile, perchè si chiude notevolmente con un avanzo di amministrazione, con un avanzo di cassa, con una serie di fatti concreti che sono espressione dei numeri che ci sono nel consuntivo. Con grande soddisfazione, la verifica tecnica leggittima che il nostro è un Comune virtuoso. Abbiamo eliminato gran parte dei debiti fuori bilancio e possiamo guardare avanti con fiducia il nostro percorso insieme a tutta la comunità. Peraltro, il nostro, è un consuntivo che contiene tante realizzazioni che toccano tutti i campi della vita sociale della comunità, sia per quanto riguarda le opere pubbliche, con i lavori svolti per l'acquedotto a Montoro Sud, quelli che partiranno a giorni per la rete fognaria a Montoro Nord, gli interventi complessivi sulla viabilità sull'intero territorio comunale, miglioramento per il verde, la vita sociale e quella aggregata. Consegna di parchi giochi, di spazi per aggregazioni sociali, consegna di campi di calcio per bambini in diverse realtà frazionali. Credo che i centri ascolto e gli asili nido che apriamo, le tante iniziative culturali e gli insediamenti produttivi realizzati e da realizzare, lasciano ben sperare nel futuro, anche per quanto riguarda lo sviluppo e l'occupazione. Tutto ciò rappresenta la prova importante che la nostra è un'Amministrazione dinamica, non solo che mantiene gli impegni, ma che realizza tanto".