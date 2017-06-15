Home Avellino Calcio Avellino, nome nuovo per l'attacco: in uscita maxi trattativa con l'Entella?

Avellino, nome nuovo per l'attacco: in uscita maxi trattativa con l'Entella?

di Redazione 15/06/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Gente d'esperienza, ma anche giovani interessanti. Per completare l'attacco, in attesa della decisione definitiva del Cittadella, legata al riscatto di Andrea Arrighini, spunta un nuovo nome per la fase offensiva. Dopo i sondaggi per Andrea Pinamonti dell'Inter, la dirigenza biancoverde avrebbe contattato l'altra sponda del Naviglio per chiedere informazioni di Luca Vido, giovane talento, che recentemente è stato convocato e ha partecipato ai Mondiali Under-20 della Nazionale azzurra. Il calciatore, in questa stagione, si è distinto particolarmente nel finale di campionato, proprio con la maglia del Cittadella, disputando 12 partite e realizzando anche quattro reti. Il rossonero, classe 1997, sembrerebbe in procinto a passare all'Atalanta, che lo girerebbe, successivamente in prestito per dargli maggiore minutaggio. Proprio i buoni rapporti con la società bergamasca potrebbero far giungere il calciatore all'ombra del Partenio. Novità sono attese nei prossimi giorni. Intanto si pensa anche a sfoltire la rosa. La Cremonese ha smentito l'interesse per Benjamin Mokulu tramite il suo direttore generale Stefano Giammarioli, che a TuttoB ha allontato la pista: "Non è un nome annotato sul nostro taccuino". Solo pretattica o realtà? Forte sull'attaccante c'è però la Virtus Entella, che lo ingaggerebbe in prestito con diritto di riscatto. Insieme a lui ci sarebbe il forte interessamento anche per Fabrizio Paghera, centrocampista classe '91 legato ai biancoverdi fino al 2019, che non rientrerebbe nei piani di Walter Novellino e che potrebbe dunque entrare in una maxi trattativa con i liguri. Su di lui ci sarebbe anche la Pro Vercelli. In caso di cessione di Paghera, si aprirebbero le porte per l'arrivo in Irpinia di Francesco Di Tacchio, con il quale c'è l'accordo per un ingaggio con contratto triennale già da diversi giorni.