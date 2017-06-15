Home Sport AS Montoro 1927, preparativi in corso d’opera per la 66°Coppa Montoro

AS Montoro 1927, preparativi in corso d’opera per la 66°Coppa Montoro

di Redazione 15/06/2017

Magistrale il lavoro in cabina di regia da parte dell’AS Montoro 1927-Stefano Garzelli Team per allestire l’edizione numero 66 della Coppa Montoro in data domenica 25 giugno. Di anno in anno, Montoro mostra sempre più di amare la propria manifestazione che affonda le radici nella storia e nella tradizione, entrando nella cultura sportiva cittadina montorese come momento di promozione del ciclismo giovanile per la gioia degli organizzatori Mario Mari e Giovanni Romano. La Coppa Montoro rispetto alle ultime edizioni cambia format e si presenta come manifestazione unica riservata alla categoria allievi. Anche il percorso ha subito alcune importanti modifiche a partire dal circuito cittadino iniziale che ora misura 6 chilometri da ripetere dieci volte e il ritorno dopo tanti anni dell’anello di 20 chilometri comprendente la salita di Banzano a 10 chilometri dal traguardo. L’appuntamento, valevole come campionato regionale FCI Campania è anche prova indicativa per i campionati italiani in programma nuovamente in Trentino alle Terme di Comano: da oggi tutte le società possono formalizzare la propria adesione tramite la procedura del Fattore K della Federazione Ciclistica Italiana (Id Gara 130973). “Con i giovani per i giovani” è il motto che contraddistingue la grande passione per il ciclismo giovanile del sodalizio di Montoro che si è legato con il nome prestigioso di Stefano Garzelli e di riflesso con la Scuola di Ciclismo aperta a Valencia, in Spagna, dove il campione varesino vive. Fonte www.ruoteamatoriali. It