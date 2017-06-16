Caricamento...

Montoro, al via la 2^ edizione di Giochi senza Frazioni

Redazione Avatar

di Redazione

16/06/2017

Montoro, al via la 2^ edizione di Giochi senza Frazioni
Dopo il successo dell'estate 2016 torna Giochi senza Frazioni, la manifestazione itinerante ideata lo scorso anno dalla Aps SS Salvatore e dalla Proloco Banzano ed alle quali si sono aggiunte altre sei associazioni che hanno formato un vero e proprio comitato organizzativo che ha curato questa edizione 2017. Otto imperdibili appuntamenti a partire da sabato 17 giugno alle ore 17:00 a Borgo, scelta quest'anno per inaugurare la manifestazione. Una sana competizione che coinvolge partecipanti d'ogni età divertendo il pubblico , una festa colorata dove ogni Frazione partecipante organizza e gestisce le gare da loro stessi ideate ed ogni squadra è rappresentata da un animale e da un colore. Tante le sorprese di questa edizione 2017 di Giochi senza Frazioni, evento patrocinato dal Comune di Montoro, supportato ed incoraggiato dall'Assessore alla Cultura ed allo Sport Avv Raffaele Guariniello. Questo il calendario della 2^ edizione di Giochi senza Frazioni: Borgo 17 giugno ore 17 apertura Torchiati 22 giugno San Pietro 27 giugno Piano 3 luglio Preturo 4 luglio Banzano 5 luglio Misciano 6 luglio Piazza di Pandola 10 luglio finale Se ami i giochi di una volta, i giochi da piazza non puoi assolutamente mancare!
