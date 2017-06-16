Home Dai Comuni Bianchino: "Impegno rispettato a Banzano", domani la consegna della nuova scuola materna

Bianchino: "Impegno rispettato a Banzano", domani la consegna della nuova scuola materna

di Redazione 16/06/2017

Sarà consegnata domani, 17 giugno, alla Comunità Scolastica della frazione Banzano, la nuova scuola materna. Si tratta di un'opera di grande profilo innovativo e di funzionalità per i bambini. Nei giorni scorsi, i Tecnici Comunali, tecnici incaricati ed impresa esecutrice, unitamente al Sindaco Mario Bianchino, il Vice Sindaco Elena De Piano e l'Ass.re Gennaro Ricciardelli, hanno effettuato una visita al cantiere, dove sono in corso con particolare celerità, i lavori di completamento dell'intero polo scolastico. Quasi completata la mensa e la palestra. Il taglio del nastro è previsto alle ore 10:00. Grande soddisfazione per il Sindaco della Città di Montoro, Mario Bianchino, che ha presentato a IrpiniaNotizia il plesso: "Consegneremo domani un primo pezzo dell'intero polo scolastico che stiamo realizzando. La parte già ultimata e definita riguarda la scuola dell'infanzia. E' un plesso avveniristico, invito tutti a venirlo a visitare non soltanto per la bellezza straordinaria e l'accoglienza eccezionale, ma anche di una funzionalità che non trova riscontro in quella che è anche la definizione degli spazi scolastici fino a questo momento realizzati. Troviamo in ogni aula i servizi igienici, un arredo adeguato alla sicurezza e alle esigenze, di ultima generazione, che mette insieme, anche in maniera composita la necessità dei bambini, del gioco, del ritrovarsi, dando loro una condizione di agibilità eccezionale e fondamentale. Aule ampie, servizi igienici nelle stesse, spazi ricreativi tra due aule, ampio spazio all'esterno della scuola, adeguatamente alberato. Credo sia una bella opportunità per la nostra comunità. Voglio dire alla popolazione di Banzano che un nostro impegno è onorato. Avevamo assunto con la gente l'impegno di realizzare alcune cose in via priorità: oggi possiamo dire che la prima parte, la più significativa di questo impegno l'abbiamo onorato ed è realizzato. La scuola è l'elemento di riferimento per pensare al futuro e alla formazione dei nostri bimbi. Insieme a questo, se pensiamo che in tutta l'area di San Valentiniano dove sorge il polo scolastico, abbiamo già consegnato alla comunità banzanese un campo di calcio ad 8, con erba sintetica e piena agibilità, senza rischi per i ragazzi. E' in corso la gara per un altro campetto a fianco che sarà sempre a disposizione della frazione: un polo sportivo per la comunità. Abbiamo realizzato uno spazio davanti al Sagrato che consente agevolmente ai cittadini di fermarsi e un intervento di consolidamento della parte muraria antistante alla Chiesa di San Valentiniano. Abbiamo dato il nostro apporto, positivo e contributivo per la realizzazione della Casa Canonica annessa alla Chiesa, sono stati già consegnati i lavori di fronte alla stessa scuola che noi andiamo a consegnare per quanto riguarda la riqualificazione di un'area molto interessante, con parco giochi per bambini. Credo che nei confronti della frazione Banzano, a tre anni dall'insediamento di questa Amministrazione, possiamo dire di aver rispettato tutti gli impegni. Seguiranno altri interventi, soprattutto per quanto riguarda la viabilità. E' stata ultimata l'operazione di illuminazione su tutto il territorio di Banzano in tanti punti, in particolare nel tratto che va a Torchiati. Abbiamo realizzato altri interventi di illuminazione sulle strade della stessa frazione, così come in tante altre realtà comunali. Sulla viabilità ci saranno altri interventi ancora, che saranno agevolativi al massimo per tutti i cittadini."