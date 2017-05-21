Home Dai Comuni Montoro, Bianchino riceverà il primo Giugno l'Onorificenza al Merito della Repubblica

Montoro, Bianchino riceverà il primo Giugno l'Onorificenza al Merito della Repubblica

di Redazione 21/05/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Si terrà il prossimo 1 giugno, alle ore 11.00, presso la Prefettura di Avellino, la cerimonia di consegna dell'Onorificenza di Cavaliere dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", conferito dal Presidente della Repubblica al Sindaco di Montoro, Mario Bianchino, con decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2016. L’Ordine al Merito della Repubblica Italiana è stato istituito con la legge 3 marzo 1951, n.178. Capo dell’Ordine è il Presidente della Repubblica. L’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” è il primo fra gli Ordini cavallereschi nazionali ed ha lo scopo di ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. L’uso e la disciplina delle onorificenze sono regolate dallo Statuto dell’ Ordine approvato con D.P.R. 31 ottobre 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29 novembre 1952. Le onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” possono essere conferite a cittadini italiani e stranieri che abbiano almeno 35 anni di età. L’Ordine è composto dei seguenti gradi: Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale, Cavaliere di Gran Croce. Per premiare altissime benemerenze di uomini eminenti, italiani e stranieri, può essere “eccezionalmente” conferita ai Cavalieri di Gran Croce la decorazione di Gran Cordone dell’Ordine. Unitamente saranno consegnati anche i diplomi dell'"Ordine al Merito della Repubblica Italiana" ai cittadini Montoresi che si sono particolarmente distinti: Cav. M.llo C. Floriano Aliberti, della frazione San Pietro e al Cav. M.llo A. Pasquale Bruno, della frazione Preturo. Ai Cavalieri al Merito della Repubblica sono giunte le felicitazioni dell'Amministrazione Comunale e dell'intera Comunità di Montoro.