Montoro, Esami di danza, all'Academy Dance tutti pazzi per Garrison

Montoro, Esami di danza, all’Academy Dance tutti pazzi per Garrison

di Redazione 21/05/2017

Il 19 maggio, a Montoro si sono svolti presso il palazzetto dello Sport Palamontoro, gli Esami di danza dell’Academy Dance di Piera Guariniello e Fabrizio Esposito alla presenza in giuria di maestri e personalità della danza importanti, presidente della commissione di esame è stato l’amatissimo coreografo Garrison della nota trasmissione televisiva di Amici di Maria De Filippi. Un momento questo per gli allievi, di dimostrazione della loro preparazione accademica: regole tecniche ed artistiche della Danza, comprese il superamento di tutte le difficoltà tecniche per ogni livello di studio, un’ opportunità di conoscenza delle proprie tappe regolari di studio della danza che permettono una effettiva progressione e crescita sportiva. Agli esami hanno partecipato tutti gli allievi dell'academy dei vari corsi di danza, una sessione d'esame significativa, espressione di crescita e valorizzazione, rappresentazione della passione e dedizione dedicata alla danza. Non solo esami all’academy dance, ma, una Grande Festa per tutti gli allievi riuniti per condividere la loro passione, insieme al loro big ospite della giornata. Selfie, lezioni e consigli tecnici sono stati elargiti dal noto coreografo Garrison, un successo a firma dell’Academy Dance che si sta sempre più affermando, tra le realtà accademiche più importanti in Campania e non solo.