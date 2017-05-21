Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Tentata estorsione, 40enne di Montoro viene arrestato e finisce a Bellizzi

Redazione Avatar

di Redazione

21/05/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Tentata estorsione, 40enne di Montoro viene arrestato e finisce a Bellizzi
I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto un 40enne di Montoro, in esecuzione di provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli. I fatti risalgono a qualche anno fa allorquando l’uomo si rendeva responsabile di tentata estorsione nei confronti di una persona del luogo: intenzionato ad affittare un’abitazione e fatto accesso nella stessa in attesa della regolarizzazione del contratto di affitto, minacciava successivamente il titolare dell’immobile riferendo che avrebbe lasciato l’appartamento solo previa ricezione di una consistente somma di denaro. Alla luce delle evidenze raccolte, i Carabinieri della Stazione di Montoro Nord denunciavano il 40enne alla competente Autorità Giudiziaria. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Ariano Irpino: violenza sessuale su minori, 40enne irpino arrestato.

Articolo Successivo

Montoro, Bianchino riceverà il primo Giugno l'Onorificenza al Merito della Repubblica

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

12/09/2018

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

08/09/2018

Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

07/09/2018