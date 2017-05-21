Home Cronaca Tentata estorsione, 40enne di Montoro viene arrestato e finisce a Bellizzi

Tentata estorsione, 40enne di Montoro viene arrestato e finisce a Bellizzi

di Redazione 21/05/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto un 40enne di Montoro, in esecuzione di provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli. I fatti risalgono a qualche anno fa allorquando l’uomo si rendeva responsabile di tentata estorsione nei confronti di una persona del luogo: intenzionato ad affittare un’abitazione e fatto accesso nella stessa in attesa della regolarizzazione del contratto di affitto, minacciava successivamente il titolare dell’immobile riferendo che avrebbe lasciato l’appartamento solo previa ricezione di una consistente somma di denaro. Alla luce delle evidenze raccolte, i Carabinieri della Stazione di Montoro Nord denunciavano il 40enne alla competente Autorità Giudiziaria. Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.