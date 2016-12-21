Caricamento...

Montoro, bambino rimasto chiuso in casa. Intervengono i vigili del Fuoco

Redazione Avatar

di Redazione

21/12/2016

Montoro - Nella giornata di ieri i vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in via Fiore a Montoro dove, a causa di una serratura bloccata, i proprietari dell’abitazione non riuscivano ad accedere alla stessa, ed erano spaventati in quanto all’interno vi era il loro bambino di soli due anni e mezzo, da solo. Richiesto l'intervento immediato dei vigili del fuoco. Una volta sul posto, subito si è saliti con la scala al secondo piano dell’edificio, e passando da un balcone i Vdf sono entrati in casa. Dopo aver tranquillizzato il bambino, che piangeva, lo si consegnava all’affetto dei suoi genitori.

