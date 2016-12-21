Home Cronaca Mirabella Eclano, furti in abitazione allontanato pregiudicato

Mirabella Eclano, furti in abitazione allontanato pregiudicato

di Redazione 21/12/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Non si ferma la controffensiva posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per il contrasto ai reati predatori, in particolare ai furti in abitazione. I Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano (Av), costantemente impegnati in quella capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno posto grande attenzione alla problematica, intensificando i controlli e garantendo la massima presenza di uomini sul territorio, soprattutto durante le ore notturne ed in quelle aree particolarmente colpite dal fenomeno, sia per prevenire i reati predatori che per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. Ed anche nella serata di ieri tali sforzi hanno portati i loro frutti: durante l’esecuzione dei servizi di controllo del territorio, militari della Stazione CC di Altavilla Irpina (Av) unitamente a quelli della Stazione di Chianche (Av), hanno sorpreso un pregiudicato che si aggirava con fare sospetto nel centro del comune di Altavilla nei pressi di esercizi commerciali. Il soggetto, un pregiudicato di anni 59, residente in Napoli e con a carico svariati precedenti penali, veniva condotto in caserma per i rituali accertamenti e successivamente allontanato con foglio di via obbligatorio.