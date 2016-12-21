Distretto idrico irpino: eletti i nuovi consiglieri

Distretto idrico irpino si è concluso ieri lo spoglio per eleggere i 32 rappresentanti del consiglio di distretto dell’ambito distrettuale Calore – Irpino. Sedici consiglieri vanno al centrosinistra, quattordici al centrodestra. Sul risultato delle elezioni del consiglio di distretto dell’Ente Idrico, Domenico Gambacorta si congratula con Franco Lo Conte, Donato Cataldo, Margherita Giordano, Nicola Grasso e Pino Ricci per aver centrato l’obiettivo.

Fascia A:

Gli eletti sono tre per il comune dicon il punteggio di 60.500: Luigi De Minico, Giuseppe Cecere e Zaccaria Spina. Per il comune di Avellino con il punteggio di 55.200 risultano eletti i consiglieri comunali avellinesiLista 1 – Franco Lo Conte (Ariano), Mario Vanni (Altavilla) e Giuseppe Ricci (San Giorgio del Sannio) Lista 2 – Giovanni Colucci (Mugnano del Cardinale) Michele Vignola (Solofra), Domenica Gallo (Lioni), Floriano Panza, (Guardia Sanframondi), Pasquale Carofano, (Telese Terme) e Carmine Valentino (Sant’Agata dei Goti),Lista n.1 Salvatore Vecchia (Av); Nino Lombardi (Bn); Margherita Giordano (Bn); Pasquale Farina (Av); Pasquale Santagata (Bn); Carmine D’Ambrosio (Bn), Tommaso Grasso (Bn); Donato Cataldo (Av); Lista n.2 Filomena Del Gaizo (Av), Giovanni Mastrocinque (Bn), Rosanna Repole (Av), Donato Francesco Addona (Bn), Mirko Iorillo (Av), Mauro De Ieso (Bn), Luigi De Nisco (Av), Giuseppe Addabbo (Bn).