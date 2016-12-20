Home Cronaca Montoro alla frazione Banzano, rubato un furgone nella notte

di Redazione 20/12/2016

E' accaduto questa notte in via nuova alla frazione Banzano. Ad essere colpita è stato nuovamente un noto commerciante residente alla frazione Banzano. Il furgone rubato è un Ducato, che utilizzava quotidianamente per il trasporto merci della sua attività lavorativa. E' l'ennesimo colpo messo a segno nell'arco di un mese, ai danni dei montoresi. La scorsa settimana durante il mercato settimanale a S. Pietro era stata rubata anche una vettura. Il furto del ducato, è avvenuto questa notte, davanti all’ attività commerciale dello stresso.La denuncia è stata fatta ai Carabinieri della locale stazione di Montoro, che stanno ora indagando, l'azione sarà facilitata probabilmente dalla presenza di alcune telecamere in zona.I commercianti così come anche i privati, sono oramai all'esasperazione. Il furto dei mezzi e degli attrezzi da lavoro, comporta un danno economico che non si limita al solo costo degli attrezzi, ma soprattutto alla impossibilità di svolgere il proprio lavoro che in questo periodo particolare tra festività e scadenze con il fisco crea diversi disagi.