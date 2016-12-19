Home Cronaca Spaccia nei pressi della scuola: Arrestata studentessa di 19 anni ad Ariano Irpino

di Redazione 19/12/2016

#News #irpinia - Ennesimo colpo inferto al fenomeno legato all’uso ed allo spaccio di sostanze stupefacenti in Ariano Irpino.Prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, costantemente impegnati in servizi di controllo del territorio volti a garantire sicurezza e rispetto della legalità. Incessante è l’opera della Benemerita soprattutto nel contrasto delle attività illecite legate al fenomeno dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti che in quest’ultimo periodo ha particolarmente interessato alcuni centri dell’Irpinia. L’intervento dei militari dell’Arma è scattato nel corso di un controllo effettuato nei pressi di un istituto scolastico del Tricolle, attività inserita nel capillare controllo del territorio che i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino svolgono con quotidiano impegno. Durante il servizio i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno notato una studentessa 19enne che si spostava con atteggiamento circospetto tra i gruppi di studenti in attesa di entrare nell’istituto. Immediatamente è scattato il controllo e la giovane è stata trovata in possesso di 7 dosi di hashish.Nel corso della successiva perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto nella stanzetta della studentessa ulteriori 6 dosi di hashish, mezzo panetto della medesima sostanza, un bilancino di precisione e materiale vario utilizzato per il taglio ed il confezionamento delle dosi. Lo stupefacente, del peso complessivo di 60 gr, nonché il restante materiale sono stati sottoposti a sequestro. Alla luce delle evidenze emergenti dalla flagranza di reato la studentessa veniva sottoposta agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.