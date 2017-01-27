Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Monteforte Irpino, deteneva illegalmente due fucili, 60enne nei guai

Redazione Avatar

di Redazione

27/01/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Monteforte Irpino, deteneva illegalmente due fucili, 60enne nei guai
I Carabinieri della Compagnia di Baiano, nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del rispetto della normativa in materia di armi e munizioni ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 60enne del luogo ritenuto responsabile di detenzione illegale di armi. In particolare, i militari della Stazione di Monteforte Irpino, nel procedere ai predetti controlli, constatavano la detenzione di due fucili senza le necessarie autorizzazioni di polizia. Nella circostanza i Carabinieri, considerata la grave violazione penale riscontrata, ritiravano cautelarmente un terzo fucile regolarmente dichiarato. Nei confronti del 60enne scattava pertanto la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, diretta dal Procuratore Dott. Rosario Cantelmo, ai sensi dell’art. 2 e 7 della legge 895/1967.Le armi sono state sottoposte a sequestro.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

"Re Umberto" alla corte di Novellino. Contro l'Entella sarà una gara difficile.

Articolo Successivo

Mirabella Eclano: tenta furto al supermercato, sorpreso e denunciato

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

12/09/2018

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

08/09/2018

Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

07/09/2018