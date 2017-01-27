Home Cronaca Monteforte Irpino, deteneva illegalmente due fucili, 60enne nei guai

Monteforte Irpino, deteneva illegalmente due fucili, 60enne nei guai

di Redazione 27/01/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

I Carabinieri della Compagnia di Baiano, nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del rispetto della normativa in materia di armi e munizioni ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 60enne del luogo ritenuto responsabile di detenzione illegale di armi. In particolare, i militari della Stazione di Monteforte Irpino, nel procedere ai predetti controlli, constatavano la detenzione di due fucili senza le necessarie autorizzazioni di polizia. Nella circostanza i Carabinieri, considerata la grave violazione penale riscontrata, ritiravano cautelarmente un terzo fucile regolarmente dichiarato. Nei confronti del 60enne scattava pertanto la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, diretta dal Procuratore Dott. Rosario Cantelmo, ai sensi dell’art. 2 e 7 della legge 895/1967.Le armi sono state sottoposte a sequestro.