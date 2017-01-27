Caricamento...

Mirabella Eclano: tenta furto al supermercato, sorpreso e denunciato

di Redazione

27/01/2017

Irpinia notizia | Proseguono senza sosta i servizi messi in atto su disposizione del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino per fronteggiare il fenomeno dei furti in genere nel territorio di competenza del Comando Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano. A seguito di una richiesta pervenuta alla Centrale Operativa, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno individuato e deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria una persona del luogo ritenuta responsabile del reato di tentato furto. Nel dettaglio si accertava che lo stesso aveva tentato di sottrarre della merce dagli scaffali di noto supermercato, nascondendola nel giubbino ma veniva sorpreso dagli addetti dell’esercizio che provvedevano immeditatamente a richiedere l’intervento dei militari. Dopo gli accertamenti di rito la merce è stata restituita all’avente diritto.
