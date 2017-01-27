Home Politica Reddito di cittadinanza: Sibilia(M5S) a Benevento lancia il primo esperimento sociale

di Redazione 27/01/2017

“Il reddito di cittadinanza del Movimento Cinque Stelle è una manovra economica che rilancia i consumi interni, aumenta le pensioni minime fino a 780€ e mette un freno definitivo alla povertà dilagante e concede una possibilità ai giovani italiani che vedono il proprio futuro solo all'estero. Sarà il primo atto del prossimo governo a 5 Stelle. Prima di quel momento sto studiando il modo per realizzare un primo esperimento simbolico di reddito di cittadinanza per mostrarne gli effetti pratici”. Così Carlo Sibilia, portavoce del Movimento Cinque Stelle. Sibilia domani, sabato 28 gennaio, illustrerà a Benevento i passaggi salienti dell’esperimento che intende portare avanti nelle prossime settimane. Lo farà nel corso della presentazione del libro “Il reddito di cittadinanza. Per il lavoro e per la società” scritto dal giornalista Valerio Pisaniello. L’evento, che si terrà nella biblioteca provinciale di Corso Garibaldi con inizio alle 17.30, vedrà partecipazione – oltre che dell’autore del libro e di Carlo Sibilia – anche dei consiglieri comunali del Movimento Cinque Stelle di Benevento, Marianna Farese e Nicola Sguera, e del professore Giorgio Fontana, ordinario di Diritto del Lavoro.