Monteforte, investe ventenne e non presta soccorso: 38enne nei guai

di Redazione 07/07/2017

Al termine di una complessa attività investigativa, i Carabinieri del Comando Compagnia di Avellino sono riusciti in tempi brevissimi ad acquisire elementi probanti e quindi a deferire alla competente Autorità Giudiziaria un uomo ritenuto responsabile di fuga a seguito di incidente stradale con lesioni personali ed omissione di soccorso. La spiacevole vicenda si è verificata qualche giorno fa in Monteforte: un 20enne di Mercogliano, mentre camminava al margine della carreggiata, veniva investito da un’auto il cui conducente non si ferma a prestare soccorso e si dava a precipitosa fuga. A seguito dell’urto il malcapitato cadeva a terra: per le ferite riportate veniva trasportata presso l’ospedale Moscati di Avellino. Le accurate e tempestive indagini espletate dai Carabinieri della Stazione di Mercogliano permettevano di individuare ed identificare quale presunto autore del fatto delittuoso un 38enne di un paese limitrofo che è stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, diretta dal Procuratore Dott. Rosario Cantelmo. A suo carico scattava inoltre la segnalazione per la sospensione o revoca della patente di guida.