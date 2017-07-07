Caricamento...

M5S in piazza per scegliere i futuri assessori di Avellino

07/07/2017

Gazebo in piazza per scegliere i futuri assessori di Avellino Sibilia (M5S): raccoglieremo le adesioni di professionisti ed esperti e ne terremo conto nel decidere il nuovo governo della città. In piazza per scegliere i futuri assessori di Avellino. Carlo Sibilia, portavoce irpino del Movimento Cinque Stelle, è in fase di organizzazione dell’iniziativa in programma nel prossimo fine settimana nel capoluogo irpino. “Siamo pronti ad allestire dei gazebo in città – afferma Sibilia – utili a raccogliere le adesioni di professionisti ed esperti nei vari settori. Tutte queste persone saranno prese poi in considerazione per ricoprire i ruoli di assessore. Vogliamo dare voce ai cittadini, direttamente a loro. Perché dovranno essere i cittadini di Avellino a gestire la cosa pubblica, ad entrare nel palazzo di Città e a governare. Questo deve accadere per la giunta ma anche per altri ruoli. Pensiamo, ad esempio, a quanto sta accadendo in questi giorni al Teatro Gesualdo. Fuori i politici dalla gestione, dentro i cittadini con competenze specifiche, esperienza e voglia di dare il proprio contributo alla crescita della città, al di là degli schieramenti politici e degli interessi personali. La città è allo sbando, nelle mani di una banda, nelle mani del Pd che invece di risolvere i problemi veri, si affanna sulla data del congresso provinciale. E’ arrivata l’ora di voltare pagina”.
