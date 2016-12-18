Caricamento...

Mirabella, furto di giocattoli: 30enne denunciato

Redazione Avatar

di Redazione

18/12/2016

Mirabella, furto di giocattoli: 30enne denunciato
Proseguono senza sosta i servizi messi in atto su disposizione del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino per fronteggiare il fenomeno dei furti nel territorio di competenza del Comando Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano. In particolare, a seguito di richiesta alla Centrale Operativa, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno individuato e deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria una persona ritenuta responsabile del reato di furto. Sviluppando le informazioni acquisite, grazie ad un’approfondita conoscenza del territorio di competenza riuscivano ad arrivare ad identificare il presunto reo in un 30enne del luogo: nel dettaglio veniva accertato che, dall’interno di un noto supermercato di Mirabella Eclano, si era impossessato di alcuni giocattoli custoditi in alcune confezioni in plastica, aperte a mezzo di una lama di acciaio. Dopo gli accertamenti di rito la merce sottratta è stata restituita al responsabile del supermercato mentre la lama di acciaio è stata sottoposta a sequestro.
