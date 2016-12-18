Avellino, l’albero di Natale di piazza Libertà su Tg 2
di Redazione
18/12/2016
Arriva la magia del Natale al corso di Avellino tra i mercatini di prodotti locali, palline luminose, e il maestoso albero di Natale di Piazza Libertà, che è tra gli alberi più quotati delle piazze italiane tanto che anche il tg2 ne ha dedicato le immagini.Per Rai2, l’Albero di Natale montato in piazza Libertà ad Avellino, nell’ambito del progetto “Avellino Ex Post”, “è un exploit”. Il positivo commento rientra nell’ambito di un servizio che il Tg2, oggi alle 13, ha voluto dedicare agli alberi più rappresentativi allestiti dalle amministrazioni comunali. Tra questi, dopo Roma, Torino, Napoli e prima di Milano e Firenze, è stato citato anche il grande Abete del capoluogo irpino. Il servizio sottolinea “l’exploit di Avellino con un albero moderno che svetta su piazza Libertà costellato di pacchi rossi e fiocchi bianchi illuminati, sovrastato da un’enorme stella. Fa molto atmosfera magica”. Un risultato senza dubbio meritorio per Avellino. La notizia ha raggiunto alcuni amministratori di Piazza del Popolo lungo il Corso principale. Gli amministratori non hanno nascosto, divertiti ed entusiasti, il loro compiacimento. Il programma allestito, del resto, sta riscuotendo consensi: la gente, in questo fine settimana, ha affollato il salotto buono di Avellino, apprezzando gli spettacoli legati alla tradizione culturale della nostra terra, con la riscoperta di antichi riti e sapori. Una coppia di freschi sposi ha voluto passeggiare e farsi immortalare tra le luminarie del Corso e con ‘o Lione, della famosa paranza, che ha ballato e cantato in tutto il perimetro del Corso, della Piazza e del centro storico per oltre due ore. Molto gradito dai cittadini del centro storico il programma di ieri. Da anni non vi erano tante attività nel cuore antico della città. Il Natale è partito in ritardo, ma ora sta trovando l’entusiasmo degli avellinesi e degli irpini. Il centro storico questa sera sarà di nuovo protagonista con la Tarantella montemaranese itinerante. Domani mattina, invece, spazio a “Fiati e Fiani”. Appuntamento alle 10.30 all’Istituto Agrario “Francesco De Sanctis” con una rassegna di musica jazz live realizzata grazie alla sinergia tra gli allievi del Conservatorio “Domenico Cimarosa” e l’istituto Tecnico Agrario. Prevista anche una degustazione di vini organizzata dalla scuola agraria. Qui il video.
Articolo Precedente
Fisciano, esame di avvocatura: 60 compiti copiati
Articolo Successivo
Mirabella, furto di giocattoli: 30enne denunciato