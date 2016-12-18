Home Dai Comuni Grottolella, grande successo per mercatini di Natale

Grottolella, grande successo per mercatini di Natale

di Redazione 18/12/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ieri presso la sala consiliare del Comune di Grottolella e in piazza Municipio gli alunni della scuola Media hanno organizzato la giornata dei Mercatini di Natale, manifestazione nata nel dicembre del 2009 e portata avanti dalle professoresse e dagli alunni di Grottolella. Anche quest’anno i ragazzi hanno esibito non solo i presepi ma anche altri lavori fatti a mano dagli stessi alunni in queste ultime settimane. Molte le persone che sono accorse a vedere numerosi lavori realizzati, molti di questi lavori sono stati acquistati dai presenti, il relativo ricavato sarà donato una parte in beneficenza, una parte sarà finanziato per altre iniziative che la scuola media è pronta ad organizzare con l’inizio del nuovo anno. Oltre alle impegno dei ragazzi va sottolineato l’impegno profuso dalle professoresse Paola Sasso, Gaetana Riccardi, Claudia Arminio, Mirella Ciaraldi e Ivana de Vito che hanno voluto fortemente riproporre l’evento. Oltre ai presepi i ragazzi della scuola media, si sono esibiti in balli e canti natalizi coinvolgendo il numeroso pubblico presente in sala che ha cantato e ballato insieme agli studenti,creando un' atmosfera di festa e gioia collettiva. “Anche quest’anno abbiamo voluto organizzare questa importante iniziativa, per noi i mercatini del Natale hanno un valore non solo simbolico e di solidarietà ma vogliono essere un modo per avvicinare il mondo della scuola alla comunità e quindi al paese, questa iniziativa fortifica anche negli stessi alunni il loro legame con le proprie radici, e ovviamente rafforza il sentimento di solidarietà insito nella festa del Natale. Voglio ringraziare i genitori degli alunni per la gentile collaborazione , l’amministrazione comunale e i ragazzi della associazione E.AV.V. e ovviamente i dipendenti che hanno offerto il loro aiuto”- è quanto dichiarato, a margine della iniziativa, dalla professoressa Ivana De Vito Responsabile del Plesso scolastico di Grottolella. Numerose le autorità presenti all’evento tra cui la Dirigente Scolastica Maria Teresa Cipriano, il Sindaco di Grottolella Enza Bergamasco gli assessori Carmela Macchia e Fiore Paolo Nittolo il consigliere Lino Guerriero, il presidente dell’azione Cattolica di Grottolella Riccardo Magliacane, il parroco Don Marcello.