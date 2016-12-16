Home Cronaca Mercogliano, si iscrive in palestra per perdere peso? No, per rubare negli spogliatoi

Mercogliano, si iscrive in palestra per perdere peso? No, per rubare negli spogliatoi

di Redazione 16/12/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Continua senza sosta la controffensiva posta in essere dai Carabinieri della Compagnia di Avellino per il contrasto ai reati predatori, in particolare ai furti. I militari della Stazione di Mercogliano, dopo accurate indagini e molteplici servizi di osservazione, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un minorenne ritenuto responsabile di furto aggravato continuato.Il ragazzo, napoletano residente a Mercogliano, si era iscritto in una palestra dell’hinterland avellinese dove, nelle pause tra un esercizio e l’altro, entrava negli spogliatoi a depredare negli indumenti degli ignari sportivi impegnati in palestra. Era diventata ormai un’abitudine e le lamentele dei clienti iniziavano ad aumentare esponenzialmente. I Carabinieri raccolte le varie testimonianze attuavano quindi numerosi dispositivi di osservazione finché non l’hanno colto il ladruncolo in flagranza di reato. Immediatamente intervenuti, gli operanti hanno identificato il minorenne e dopo le formalità di rito lo hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Napoli.