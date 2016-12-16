Home Cronaca Flumeri, 30enne marocchino arrestato per riciclaggio. Cinque anni di carcere

di Redazione 16/12/2016

I Carabinieri della Stazione di Flumeri hanno tratto in arresto un 30enne di origine marocchina, residente a San Valentino Torio (SA), sul cui capo pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione. L’uomo, destinatario del provvedimento spiccato dalla Procura della Repubblica di Genova, era attivamente ricercato. Nel primo pomeriggio di ieri, i militari dell’Arma, costantemente impegnati in quella capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità, sono riusciti a rintracciarlo e lo hanno così dichiarato in arresto. Condotto inizialmente in Caserma, successivamente all’espletamento delle formalità di rito l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino, dovendo espiare più di 5 anni di detenzione quale cumulo pena per il reato di riciclaggio.