Avella, Forum dei giovani organizza la tombolata per telethon

di Redazione 16/12/2016

Avella - Il Forum dei Giovani di Avella, in collaborazione con UILDM Sezione di Cicciano organizza “Una Tombolata per Telethon”, evento benefico che si terrà presso la Sala Siani in Avella il prossimo 21 dicembre a partire dalle ore 21. L’iniziativa è finalizzata alla raccolta fondi da destinare alla Fondazione Telethon, ente senza scopo di lucro nato nel 1990 per offrire un importante contributo per la ricerca contro le malattie rare che dalla sua creazione ha devoluto quasi 500 milioni di euro allo studio di 470 malattie, la maggior parte delle quali riguardanti i bambini. La serata sarà allietata dall’allegra tombolata in cui diversi premi saranno messi in palio ed attraverso la quale, con una piccola offerta, sarà possibile partecipare alla raccolta benefica; non mancheranno momenti di divertimento, sorprese e intrattenimento riservato ai più piccoli. Questo importante appuntamento si inserisce in una serie di eventi che partiranno dal nuovo anno, in cui i giovani del forum attraverso seminari, dibattiti e convegni si propongono di valorizzare il concetto della solidarietà e dell’aiuto reciproco tra persone. Tante e numerose le iniziative in cantiere per i giovani avellani che vogliono chiudere l’anno associativo all’insegna della solidarietà. Sostenere Telethon “Avere l’opportunità di offrire un contributo concreto alla ricerca scientifica è per noi motivo di orgoglio, da sempre il Forum dei Giovani di Avella si è dimostrato estremamente sensibile alle tematiche sociali ed essere impegnati al fianco della Fondazione Telethon, che immediatamente ha manifestato piena disponibilità, ci riempie di gioia. Un ringraziamento speciale va ad Agostino Annunziata, responsabile provinciale dell’Ente, che avremo il piacere di ospitare. Siamo certi che i cittadini di tutto il Mandamento e non solo risponderanno in maniera positiva a questo invito e presenzieranno numerosi, perché la generosità è l’unica arma che abbiamo per finanziare lo studio delle malattie rare: pochi euro che per noi possono rappresentare una piccola rinuncia significano invece una grande speranza per chi soffre”, afferma la coordinatrice locale Serena Bianco Bevilacqua, da anni fortemente impegnata sul fronte sociale e dei giovani. Appuntamento dunque mercoledi 21 dicembre alle ore 21 presso la Sala Siani ad Avella per la Tombola di Natale benefica targata Forum dei Giovani di Avella.