Lotta agli incendi boschivi: Tre persone denunciate a Forino (Av)

di Redazione 16/07/2017

Prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, quotidianamente impegnati nel capillare controllo del territorio teso a garantire sicurezza e rispetto della legalità.I Carabinieri della Compagnia di Baiano, durante appositi servizi predisposti per contrastare il fenomeno di incendi boschivi e della pratica dell’abbruciamento dei residui vegetali e forestali, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria tre persone ritenute responsabili di immissione nell’aria di fumi nocivi e combustione illecita di rifiuti. Nell’attuale periodo di grave stato di rischio incendi boschivi, in Forino, nel corso di un servizio di pattugliamento del territorio, i militari della locale Stazione notavano un fastidioso fumo, particolarmente denso, che ammorbava l’aria, rendendola irrespirabile. Grazie all’approfondita conoscenza del territorio, dell’ambiente e della realtà locali, i Carabinieri riuscivano dapprima ad individuare l’esatto punto in cui era stato appiccato il fuoco e, successivamente, ad indentificare i responsabili. Nello specifico i Carabinieri sorprendevano in diversi punti, tre persone che, in località boschiva, intenzionalmente avevano appiccato il fuoco a sterpaglie residui vegetali derivanti dalla lavorazione di castagneti e noccioleti. Tale condotta, oltre ad essere particolarmente pericolosa stante il clima torrido di questi giorni, provocava altresì un evidente senso di fastidio e molestie alle persone residenti nel comune per l’alta concentrazione di fumo nell’aria. Alla luce degli inconfutabili elementi colpevolezza raccolti, nei confronti delle tre persone scattava dunque la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, diretta dal Procuratore Dott. Rosario Cantelmo.