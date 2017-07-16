Montoro, ritorna a Figlioli la settima Edizione di Tammorra e Pizza

L' Associazione Socio Culturale IRIS, con il patrocinio del Comune di Montoro e con la collaborazione del Comitato Cipolla Ramata di Montoro e della Misericordia di Montoro, organizza la 7^ Edizione di Tammorra e Pizza.

L' evento, che prenderà vita dal 04 al 06 agosto 2017 a Figlioli di Montoro, ha come obiettivo il rispolvero delle tradizioni appartenenti alla Civiltà Contadina Montorese, affinché si alimenti l’entusiasmo nel custodire il patrimonio di tutta l’arte, la cultura di questa civiltà ormai quasi scomparsa e si restituisca alla memoria “la vita e la cultura” di un tempo remoto ed appartenente ormai alle vecchie generazioni. Saranno riaperte le antiche cantine ed ogni angolo verrà abbellito e decorato a tema, permettendo al visitatore di rivivere le antiche origini di Figlioli, con i suoi antichi e caratteristici mestieri, come O’ Cufunar (il cestaio). Numerosi artigiani locali popoleranno gli anfratti e i cortili del paese, mostrando la loro arte e le loro creazioni.