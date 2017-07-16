Montoro, ritorna a Figlioli la settima Edizione di Tammorra e Pizza
16/07/2017
L' Associazione Socio Culturale IRIS, con il patrocinio del Comune di Montoro e con la collaborazione del Comitato Cipolla Ramata di Montoro e della Misericordia di Montoro, organizza la 7^ Edizione di Tammorra e Pizza.
L' evento, che prenderà vita dal 04 al 06 agosto 2017 a Figlioli di Montoro, ha come obiettivo il rispolvero delle tradizioni appartenenti alla Civiltà Contadina Montorese, affinché si alimenti l’entusiasmo nel custodire il patrimonio di tutta l’arte, la cultura di questa civiltà ormai quasi scomparsa e si restituisca alla memoria “la vita e la cultura” di un tempo remoto ed appartenente ormai alle vecchie generazioni. Saranno riaperte le antiche cantine ed ogni angolo verrà abbellito e decorato a tema, permettendo al visitatore di rivivere le antiche origini di Figlioli, con i suoi antichi e caratteristici mestieri, come O’ Cufunar (il cestaio). Numerosi artigiani locali popoleranno gli anfratti e i cortili del paese, mostrando la loro arte e le loro creazioni.
In questa cornice, così evocativa, la “Cantina della Civiltà Contadina”, appartenente alle famiglie Vitale e Giliberti, sarà parte integrante della manifestazione. Per la gastronomia invece, i riflettori saranno puntati sui prodotti tipici Montoresi: la zuppa di Cipolla Ramata di Montoro, la Panzanella Montorese, con pomodori e cipolle locali, e la regina della serata: la Pizza. Il tutto sarà condito da artisti di strada e musica popolare itinerante. L'intero ricavato verrà utilizzato per promuovere le attività dell' Associazione, tra le quali rientra la gestione, la manutenzione ed il ripristino dell' area che ricorda i Ruderi del Santuario di San Cipriano, di epoca normanna/longobarda. Questo il programma completo delle 3 sere: 04 Agosto 2017: Dalle ore 19.30: Apertura stand gastronomici; Dalle Ore 21.00: Musica popolare a cura del gruppo "BELL E BUON", artigianato locale ed esibizione degli Artisti di strada e tante altre sorprese. 05 Agosto 2017: Dalle ore 19.30: apertura stand gastronomici; Dalle Ore 21.00: Musica popolare a cura del gruppo "SPACCAPAESE", Artisti di strada e tante altre sorprese. 06 Agosto 2017: Dalle ore 19.30: apertura stand gastronomici; Dalle Ore 21.00: Musica popolare a cura del gruppo "A TAMMORR E' CASTIELL", Artisti di strada e tante altre sorprese. Link utili:
