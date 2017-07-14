Wine Fredane 2017 - VI Edizione Cultura, musica ed enogastronomia
di Redazione
14/07/2017
Dal 21 al 23 luglio nella splendida cornice dell’Agriresort La Serenella a Capriglia Irpina (AV) si svolgerà il Wine Fredane, evento enogastronomico d’eccellenza giunto alla sesta edizione. L’evento quest’anno cambia location spostandosi presso l'AgriResort La Serenella, una bellissima struttura immersa nella verde Irpinia, dove a partire dalle ore 18:00 presso i banchi di assaggio gestiti da tecnici del settore, gli ospiti del Wine Fredane potranno degustare vini autoctoni di alto pregio e scoprire, girando con il proprio calice, nuove realtà e territori poco noti della Campania e non solo. I vini in degustazione, serviti alla kermesse, provengono da oltre 30 cantine: non mancheranno le tre Docg d’Irpinia, quindi, Fiano di Avellino, Greco di Tufo e Taurasi ma anche Aglianico, Coda di Volpe e Falanghina, il Lacryma Christi del Vesuvio e il Pompeiano Igt, il Primitivo di Manduria e il Nero di Troia dalla Puglia e per finire i vini del Piemonte. Ampio spazio, inoltre, verrà dedicato alla degustazione del Brandy prodotto dall’Istituto Tecnico Agrario di Avellino e alla degustazione di grappe irpine della Distilleria Antonellis. Il programma di questa edizione, infine, è caratterizzato da una serie di degustazioni guidate e curate dalla sezione Onav di Avellino, che si svolgeranno nella Sala Conferenze all’interno della struttura, durante le quali si approfondirà l’importanza e la conoscenza dell’arte dell’assaggio. Ogni serata prevede un percorso tematico, in compagnia di enologi e giornalisti, dedicato all’Aglianico, ai rossi nazionali e alle sfumature del bianco. Il vino rappresenta solo il filo conduttore dell’evento. Il Wine Fredane è anche musica dal vivo, sapori, divertimento e voglia di valorizzare le eccellenze. Grazie alla collaborazione con l’Osteria De Curtis di Avellino si potranno assaggiare le prelibatezze gastronomiche tipiche del territorio sapientemente preparate dallo chef Pasquale Mastrogiacomo. Inoltre verrà allestito uno spazio interamente dedicato alla degustazione del Sigaro Toscano grazie al club degli Amici della Dolce Vita. L’evento è ad ingresso gratuito, per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 3898773158 o inviare una mail a [email protected] oppure consultare la pagina facebook Wine Fredane. PROGRAMMA: VENERDI’ 21 LUGLIO: Ore 18,00: Apertura dei banchi d’assaggio dei vini e dei punti gastronomici. Ore 21,00: Brindisi di apertura della manifestazione. Ore 21,30: Musica Live LUMANERA - folk irpino. Ore 21,30: Degustazione guidata nella Sala Conferenze: Irpinia Aglianico Doc SABATO 22 LUGLIO: Ore 18,00: Apertura dei banchi d’assaggio dei vini e dei punti gastronomici. Ore 21,00: Musica Live DJ SET con L. Frisetti, G. Capobianco, A.J. Conte. Ore 21,30: Degustazione guidata nella Sala Conferenze: Declinazioni di Rosso. DOMENICA 23 LUGLIO: Ore 18,00: Apertura dei banchi d’assaggio dei vini e dei punti gastronomici. Ore 21,00: Musica Live COMOVERÃO con Simona Boo e Diego Imparato - bossa nova e samba. Ore 21,30: Degustazione guidata nella Sala Conferenze: Sfumature di bianco. Le aziende presenti ai banchi d’assaggio:
- Antichi Coloni, Paternopoli (Av)
- Azienda Agricola Rosa Manfredini, Lapio (Av)
- Bellaria, Roccabascerana (Av)
- Bosco de Medici, Pompei (Na)
- Ca’ di Tulin, Cisterna d’Asti (At)
- Caiaffa Vini, Cerignola (Fg)
- Cantina Sanpaolo, Torrioni (Av)
- Cantine Catena, Montefalcione (Av)
- Cantine Matrone, Boscotrecase (Na)
- Colli di San Domenico, Chiusano San Domenico (Av)
- Commenda Magistrale, Maruggio (Ta)
- Distilleria Antonellis, Venticano (Av)
- Fonzone, Paternopoli (Av)
- I Gaudi, Candida (Av)
- Istituto Tecnico Agrario, Avellino (Av)
- Macchie Santa Maria, Montemiletto (Av)
- Nardone Nardone Domenico, Pietradefusi (Av)
- Panacea, Grottolella (Av)
- RadicIrpine di Canonico e Santoli, Paternopoli (Av)
- Salvatore Magnoni, Rutino (Sa)
- Tenute Erméra, Lizzano (Ta)
- Torricino, Tufo (Av)
- Vadiaperti, Montefredane (Av)
- Vigne Irpine, Santa Paolina (Av)
- Villa Diamante, Montefredane (Av)
- Vini Fratelli Follo, Castelvetere sul Calore (Av)
Articolo Precedente
Lotta agli incendi boschivi: Tre persone denunciate a Forino (Av)
Articolo Successivo
Montoro, ritorna notte al Castello Longobardo