Lo splendido messaggio dei Carabinieri ai bambini di Montoro dopo il Referendum

Al termine dello spoglio che ha sancito la vittoria del No (nella città dei Due Principati ha vinto con 5824 voti, contro i 3791 Sì), nella giornata del referendum costituzionale arriva un bellissimo gesto da parte dell'arma dei carabinieri della Città di Montoro. I militari impegnati presso la Scuola Elementare della frazione Torchiati hanno voluto "salutare" i bambini che li hanno ospitati presso il plesso.

Lo hanno fatto con un messaggio molto dolce, lasciato sulla lavagna dell'aula a loro predisposta: "Grazie Bambini per averci ospitato nella vostra scuola. I vostri disegni ci hanno fatto compagnia. Non smettete mai di sognare, abbiamo bisogno dei sorrisi. I Carabinieri."

Un gesto bellissimo che sicuramente farà felici i bambini e non solo quando domani rientreranno in classe. Bisogna essere sempre grati all'arma dei Carabinieri, u n corpo troppo spesso bersagliato, che, con