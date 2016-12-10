Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Lo splendido messaggio dei Carabinieri ai bambini di Montoro dopo il Referendum

Redazione Avatar

di Redazione

10/12/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
Lo splendido messaggio dei Carabinieri ai bambini di Montoro dopo il Referendum
Al termine dello spoglio che ha sancito la vittoria del No (nella città dei Due Principati ha vinto con 5824 voti, contro i 3791 Sì), nella giornata del referendum costituzionale arriva un bellissimo gesto da parte dell'arma dei carabinieri della Città di Montoro. I militari impegnati presso la Scuola Elementare della frazione Torchiati hanno voluto "salutare" i bambini che li hanno ospitati presso il plesso. Lo hanno fatto con un messaggio molto dolce, lasciato sulla lavagna dell'aula a loro predisposta: "Grazie Bambini per averci ospitato nella vostra scuola. I vostri disegni ci hanno fatto compagnia. Non smettete mai di sognare, abbiamo bisogno dei sorrisi. I Carabinieri." Un gesto bellissimo che sicuramente farà felici i bambini e non solo quando domani rientreranno in classe. Bisogna essere sempre grati all'arma dei Carabinieri, un corpo troppo spesso bersagliato, che, con il loro spirito di abnegazione, attaccamento al dovere e garanzia, tutelano i cittadini.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

PD, comitato per il No, Todisco:"Felici ed orgogliosi, referendum errore clamoroso"

Articolo Successivo

Referendum, Andrea De Simone: "le forze politiche apprendano la lezione"

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

05/01/2019

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

01/01/2019

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

27/12/2018