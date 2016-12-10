Caricamento...

Referendum, Andrea De Simone: "le forze politiche apprendano la lezione"

Redazione Avatar

di Redazione

10/12/2016

Referendum, Andrea De Simone:
Referendum Costituzionale - La costituzione non si tocca, anche qui la percentuale del No si distacca dal 60,57% al 39,43%, il SI. Una percentuale che delinea nettamente il volere popolare come il distacco da partiti poco attenti al territorio montorese. In Irpinia il Sì si ferma al 38,8%, il No arriva al 61,2%.  Un mese di tour tra i territori per spiegare le ragioni del si e del no, alla fine gli italiani hanno preferito non modificare la costituzione. Sul Risultato referendario Andrea De Simone componente del Comitato Nazionale del No, dichiara: "Un buon risultato referendario anche a Montoro. Gli elettori montoresi hanno votato liberamente,nonostante pesanti condizionamenti. Dispiace che, nonostante i ripetuiti inviti,sia mancato il confronto con i sostenitori del SI. Solo il Comitato per la Costituzione ha svolto il lavoro di informazione. Molti cittadini hanno partecipato agli Incontri. Ora bisogna recuperare gli spazi di democrazia e di partecipazione annullati. Le forze politiche sappiano raccogliere la lezione."
02/11/2018

10/05/2018

03/04/2018