La Libertas Grottolellas vince a Salza e chiude a 21 punti il girone di andata

Calcio Minore – I ragazzi della Libertas Grottolella con la vittoria ottenuta sul campo di Salza Irpina, chiudono il girone di andata a 21 punti in piena lotta per un posta tra le prime in classifica. La vittoria contro il Salza è maturata grazie ad un rigore trasformato all’ultimo minuto dall’allenatore - giocatore Federico De Vito con estrema freddezza e classe, rigore conquistato da Gaetano Coluccino storico terzino della Libertas Grottolella che dopo aver saltato l’avversario veniva steso in aria di rigore. Una vittoria questa importantissima per il gruppo guidato del duo De Vito-D’Acierno che rilancia le ambizioni di alta classifica della Libertas, che fa un bel salto in avanti grazie ai tre 3 punti conquistati in trasferta, su un campo non certo facile dove poche squadre hanno raccolto punti. “Siamo contentissimi per questa vittoria ottenuta con la grinta e soprattutto con il cuore, oggi ho visto l’attaccamento ai colori della nostra squadra , oggi i ragazzi hanno dato l’anima, è stata una vittoria emozionante e bella e ovviamente importantissima per noi. Questi tre punti fanno morale e ci danno la consapevolezza che possiamo lottare per grandi obiettivi, ma dobbiamo sempre stare con i piedi a terra, dobbiamo sempre essere umili e non dobbiamo mai cedere alla tentazione di essere meglio degli altri, la Terza Categaria è un campionato non facile, dove tutto può accadere, ecco perché la nostra concentrazione deve essere sempre alta”- questo è quanto dichiarato in esclusiva alla nostra testata dal Presidente della Libertas Grottolella Angelo Grossi contento e felice per la vittoria di oggi. Oltre alla vittoria di oltre, altra lieta notizia è venuta dal rientro in campo del capitano Americo D’Acierno dopo l’infortunio di un anno e mezzo fa sul campo di Altavilla Irpina. Il suo rientro in campo è stato salutato con gioia da tutto il gruppo. Dopo la vittoria di oggi i ragazzi del Presidente Grossi si apprestano a vivere una settimana intensa visto che domenica ci sarà il derby con l’altra compagine di Grottolella, e siamo sicuri che già da stasera nel piccolo centro irpino si penserà solo ed elusivamente a questo appuntamento.

A cura di Marco Grossi