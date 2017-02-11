Caricamento...

Avellino, aggredito dirigente del Verona Massimo Setti

di Redazione

11/02/2017

Alcuni facinorosi hanno tentato di aggredire il presidente del Verona, squadra ospite oggi ad Avellino, mentre stava raggiungendo lo stadio in auto. Gli aggressori hanno riconosciuto Massimo Setti e dopo insulti e minacce hanno danneggiato l’auto con il proposito di far scendere gli occupanti. Scosso, il massimo dirigente scaligero, che era in compagnia dei dirigenti Luca Toni e Francesco Barresi, ha resistito all’aggressione e si è recato in Questura per denunciare l’accaduto. (ANSA).
