La lega Pro animale di Castel Volturno (CE) rinnova le cariche sociali
di Redazione
30/04/2017
La lega Pro animale di Castel Volturno (CE) rinnova le cariche sociali. L’assemblea dei soci convocata per oggi alle ore 16 dopo l’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 provvederà al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e delle altre cariche sociali. La LEGA PRO ANIMALE è stata fondata nell'anno 1986 da Dorothea Friz, una veterinaria tedesca. È una organizzazione “no profit”, iscritta all'Albo Regionale delle Leghe Protezionistiche in Campania con numero 008/A. La LEGA PRO ANIMALE, lavorando in Italia da oltre 30 anni, ha sottoposto ad interventi di sterilizzazione e di castrazione oltre 50.000 animali tra cani e gatti. Un gran numero di questi sono animali “semi-randagi”, vivono cioè in strada ma non sono abbandonati a loro stessi, poiché c’è sempre qualcuno che li accudisce, li nutre e, in caso di necessità, ricorre alle cure veterinarie. IL CENTRO OFFRE:
- la castrazione per cani e gatti
- tutti i servizi di una clinica veterinaria privata
- pensione per cani e gatti
- ogni cane e ogni gatto abbia un padrone che lo curi
- mai più cani e gatti che vivono permanentemente in strada o in rifugi
