La lega Pro animale di Castel Volturno (CE) rinnova le cariche sociali

Redazione Avatar

di Redazione

30/04/2017

La lega Pro animale  di Castel Volturno (CE) rinnova le cariche sociali. L’assemblea dei soci convocata per oggi alle ore 16   dopo l’approvazione del  bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 provvederà al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e delle altre cariche sociali. La LEGA PRO ANIMALE  è stata fondata nell'anno 1986 da Dorothea Friz, una veterinaria tedesca. È una organizzazione “no profit”, iscritta all'Albo Regionale delle Leghe Protezionistiche in Campania con numero 008/A. La LEGA PRO ANIMALE, lavorando in Italia da oltre 30 anni, ha sottoposto ad interventi di sterilizzazione e di castrazione oltre 50.000 animali tra cani e gatti. Un gran numero di questi sono animali “semi-randagi”, vivono cioè in strada ma non sono abbandonati a loro stessi, poiché c’è sempre qualcuno che li accudisce, li nutre e, in caso di necessità, ricorre alle cure veterinarie. IL CENTRO OFFRE:
  • la castrazione per cani e gatti
  • tutti i servizi di una clinica veterinaria privata
  • pensione per cani e gatti
Da molti anni offre  inoltre regolarmente i cosiddetti “Spay Days” per gatti randagi (sul  sito www.legaproanimale.com è possibile conoscere le prossime date e i dettagli). Nell'anno 2001 la Dott.ssa Dorothea Friz ha ritenuto opportuno provare ad incrementare la consapevolezza nei confronti degli animali in genere ed è così nata la FONDAZIONE MONDO ANIMALE, che ha proprio lo scopo di promuovere il rispetto verso gli animali domestici attraverso l’informazione e l’educazione (ulteriori informazioni sul sito internet www.fondazionemondoanimale.com e sulla pagina Facebook www.facebook.com/fondazionemondoanimale). L'obiettivo primario della LEGA PRO ANIMALE prevede che:
  • ogni cane e ogni gatto abbia un padrone che lo curi
  • mai più cani e gatti che vivono permanentemente in strada o in rifugi
La  Lega  ha sterilizzato 4590 cani e gatti  durante l’anno 2016, per  di 994 cani e 3596 gatti con il progetto“ADOZIONE  STRADA” , ha affidato 450  cani  trovatelli, con gli interventi della Fondazione GAZAN e dell’AISPA.  
