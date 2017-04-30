Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Piazza Grande: con Nunzia Battista Sindaco pronti i primi candidati

Redazione Avatar

di Redazione

30/04/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Piazza Grande: con Nunzia Battista Sindaco pronti i primi candidati
Nota stampa lista Piazza Grande - Suggeriamo una attenta, e soprattutto... meditata, lettura dei deliberati di Giunta e degli atti pubblicati negli ultimi giorni dall'Albo on line di Atripalda. Ognuno potrà trovarvi materia di riflessione ed informazioni in tempo reale sulla ritrovata...unanimità di sindaci/vicesindaci con amici e compagni (tra i quali si riaffaccia persino Valentina...Aquino). Avvertendo che non è facile districarsi tra buone parole, prese d'atto (e prese per la schiena), patrocini e provvidenze, a buon rendere, che disegnano la trama di un potere locale protervo e senza qualità che, in una sostanziale indifferenza pubblica ritiene di poter fare tutto e il contrario di tutto. Un passo avanti, due indietro e poi ancora uno in avanti... per trovarsi al punto di prima, peggio di prima. Sarà interessante sapere che fine hanno fatto le previsioni...di assestamento di bilancio... che, a fine dicembre, prevedevano di incassare da un autovelox (anzi due, non ancora autorizzati allora e dopo oltre quattro mesi ancora in attesa di attivazione) una milionata di euri...E quando? E queste sarebbero le poste certe...a garanzia della veridicità e della legittimità dello strumento contabile? E la singolare determina di affidamento di una imprecisata... porzione del Parco Pubblico di San Gregorio? ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE - SERVIZIO MANUTENZIONE n. 33 del 18-04-2017: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'AREA COMUNALE NEL PARCO PUBBLICO SAN GREGORIO DA ADIBIRE A "PARCO AVVENTURA". Leggiamo dal dispositivo: "Di aggiudicare, in via definitiva l’affidamento in concessione per anni dieci, dell‘Area Comunale nel parco Pubblico San Gregorio da adibire a “Parco Avventura, all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Arbor Outdoor” con sede in c.daSavoroni 6– Atripalda, Codice Fiscale 92097000647;  per un canone complessivo da corrispondere al Comune di Atripalda  Pari ad €.10.100,00, per l’intero periodo dei dieci anni." Insomma per una pure lodevole iniziativa (per la quale tuttavia non sono precisate -o non sono rese note- le condizioni di utilizzo: se a pagamento, con quale investimento, con quali garanzie pubbliche o con quali coperture assicurative) si affida un'area X ad una associazione, per ora ignota, Y per la somma complessiva di 84 euri e 17 centesimi al mese... Magari sarà tutto più chiaro nei prossimi giorni, entro il 13 maggio...scommettiamo? E se se ne occupasse intanto la Corte dei Conti? Una pena. I primi candidati della lista "Piazza Grande" con Nunzia Battista Sindaco. L'operatore sociosanitario Roberto Aquino, laureando in giurisprudenza; il maestro prof. Antonello Capone, primo fagotto dell'Orchestra Scarlatti di Napoli e del Teatro Verdi di Salerno; Luca Criscuoli, ambientalista.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

La Scandone batte Caserta ed è matematicamente terza

Articolo Successivo

La lega Pro animale di Castel Volturno (CE) rinnova le cariche sociali

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

05/01/2019

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

01/01/2019

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

27/12/2018