Home Dai Comuni Piazza Grande: con Nunzia Battista Sindaco pronti i primi candidati

Piazza Grande: con Nunzia Battista Sindaco pronti i primi candidati

di Redazione 30/04/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Nota stampa lista Piazza Grande - Suggeriamo una attenta, e soprattutto... meditata, lettura dei deliberati di Giunta e degli atti pubblicati negli ultimi giorni dall'Albo on line di Atripalda. Ognuno potrà trovarvi materia di riflessione ed informazioni in tempo reale sulla ritrovata...unanimità di sindaci/vicesindaci con amici e compagni (tra i quali si riaffaccia persino Valentina...Aquino). Avvertendo che non è facile districarsi tra buone parole, prese d'atto (e prese per la schiena), patrocini e provvidenze, a buon rendere, che disegnano la trama di un potere locale protervo e senza qualità che, in una sostanziale indifferenza pubblica ritiene di poter fare tutto e il contrario di tutto. Un passo avanti, due indietro e poi ancora uno in avanti... per trovarsi al punto di prima, peggio di prima. Sarà interessante sapere che fine hanno fatto le previsioni...di assestamento di bilancio... che, a fine dicembre, prevedevano di incassare da un autovelox (anzi due, non ancora autorizzati allora e dopo oltre quattro mesi ancora in attesa di attivazione) una milionata di euri...E quando? E queste sarebbero le poste certe...a garanzia della veridicità e della legittimità dello strumento contabile? E la singolare determina di affidamento di una imprecisata... porzione del Parco Pubblico di San Gregorio? ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE - SERVIZIO MANUTENZIONE n. 33 del 18-04-2017: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'AREA COMUNALE NEL PARCO PUBBLICO SAN GREGORIO DA ADIBIRE A "PARCO AVVENTURA". Leggiamo dal dispositivo: "Di aggiudicare, in via definitiva l’affidamento in concessione per anni dieci, dell‘Area Comunale nel parco Pubblico San Gregorio da adibire a “Parco Avventura, all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Arbor Outdoor” con sede in c.daSavoroni 6– Atripalda, Codice Fiscale 92097000647; per un canone complessivo da corrispondere al Comune di Atripalda Pari ad €.10.100,00, per l’intero periodo dei dieci anni." Insomma per una pure lodevole iniziativa (per la quale tuttavia non sono precisate -o non sono rese note- le condizioni di utilizzo: se a pagamento, con quale investimento, con quali garanzie pubbliche o con quali coperture assicurative) si affida un'area X ad una associazione, per ora ignota, Y per la somma complessiva di 84 euri e 17 centesimi al mese... Magari sarà tutto più chiaro nei prossimi giorni, entro il 13 maggio...scommettiamo? E se se ne occupasse intanto la Corte dei Conti? Una pena. I primi candidati della lista "Piazza Grande" con Nunzia Battista Sindaco. L'operatore sociosanitario Roberto Aquino, laureando in giurisprudenza; il maestro prof. Antonello Capone, primo fagotto dell'Orchestra Scarlatti di Napoli e del Teatro Verdi di Salerno; Luca Criscuoli, ambientalista.