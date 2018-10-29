Caricamento...

Internazionalizzazione progetto EEN, Avellino: seminario alla Camera di Commercio

di Redazione

29/10/2018

Martedì 20 novembre del 2018, al numero 5 di Piazza Duomo, dove si trova la sede della Camera di Commercio di Avellino, c'è in programma un interessante seminario che è riservato, in particolare, agli imprenditori, ai responsabili amministrativi, ai responsabili di produzione e, tra gli altri, anche ai responsabili commerciali.

Voucher gratuiti per sperimentare una sessione di coaching

Si tratta, nello specifico, del seminario internazionalizzazione Enterprise Europe Network nell'ambito del progetto EEN Unioncamere Campania in collaborazione con la delegazione Campania dell'Associazione Italiana Coach Professionisti (AICP). L'obiettivo del seminario è quello di andare a definire le possibili strategie di internazionalizzazione attraverso l'individuazione di obiettivi specifici, ed anche con l'allenamento delle competenze trasversali. A tal fine, riferisce altresì la Camera di Commercio di Avellino con una nota, nel corso del seminario si procederà con la distribuzione di voucher gratuiti che saranno utili per andare a sperimentare, con i coach che saranno presenti all'evento, una sessione di coaching.

I vantaggi del coaching, dal cambio lavoro all'avvio di un'attività professionale o imprenditoriale

Grazie ai servizi di coaching si possono acquisire informazioni preziose ed orientamento mirato per fare le scelte in linea con quelli che sono i propri obiettivi professionali, dal cambio lavoro all'ingresso nel circuito occupazionale, e passando per l'avvio di un'attività imprenditoriale. Per registrarsi al seminario occorre cliccare sul link 'Unioncamere Campania seminario EEN Avellino' che è presente sul sito Internet av.camcom.gov.it.
