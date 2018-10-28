Home Sport Avellino-Latte Dolce risultato finale, marcatori e prossimo turno

Avellino-Latte Dolce risultato finale, marcatori e prossimo turno

di Redazione 28/10/2018

Si è disputato oggi, domenica 28 ottobre, dalle ore 14, il match Avellino-Latte Dolce valido, nel Girone G, per la nona giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D. Agli ordini del mister Archimede Graziani l'Avellino è sceso in campo dal primo minuto con Lagomarsini, Patrignani, Morero, Mikhaylovskiy, Parisi, Tribuzzi, Gerbaudo, Matute, Carbonelli, Ciotola e De Vena, mentre il Latte Dolce è sceso in campo dall'inizio con Garau, Antonelli, Cabeccia, Patacchiola, Pireddu, Masala, Bianchi, Gadau, Tuccio, Marcangeli e Palmas. Avellino-Latte Dolce 1-1, Antonelli risponde a De Vena Dopo il primo tempo chiusosi a reti inviolate, l'Avellino nella ripresa, al quarto minuto, è andato in vantaggio con De Vena, ma poi al 32-esimo si è fatto raggiungere dalla rete che è stata siglata da Antonelli. Il match Avellino-Latte Dolce è stato diretto dall'arbitro Signor Cavaliere di Paola assistito dai Signori Iocca di Isernia e Bianchi di Roma. Prossimo turno Serie D Girone G, Avellino in trasferta Nel prossimo turno che è valido, nel Girone G, per la decima giornata del girone di andata del campionato di calcio 2018-2019 di Serie D, l'Avellino giocherà in trasferta contro il Monterosi. In particolare, il match Monterosi-Avellino è in programma domenica 4 novembre del 2018 con il calcio d'inizio fissato alle ore 14,30.