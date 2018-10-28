Come scegliere una vasca idromassaggio
di Redazione
28/10/2018
La vasca idromassaggio è un tipo di vasca molto in voga nei bagni attuali per le sue caratteristiche funzioni. Attraverso delle bocchette montate al suo interno infatti, viene propagato nell’acqua una specie di massaggio benefico per il nostro corpo, che cambia a seconda della potenza del getto (può essere un massaio sia tonificante che rilassante). Grazie a questa vasca moderna potremo vivere il momento bagno in totale relax, non solo emotivo ma soprattutto fisico grazie per l’appunto al massaggio che tende a rilassare i muscoli e a stimolare i punti giusti in modo energico. Oggi ormai la vasca idromassaggio non rappresenta più un lusso, ma è di uso comune nelle nostre case. Questo grazie ai più importanti brand che ideano dei modelli economicamente alla portata di tutti, sia dall’aspetto più sofisticato che dall’aspetto più semplice. Anzi oggi come oggi sono molti gli optional montati su tutti i modelli presenti sul mercato. I più importanti modelli di vasche idromassaggio sono quelli:
- con cromoterapia;
- con aromaterapia;
- per due persone;
- ad angolo;
- ad incastro;
- munita di I Pod/MP3.
Come funzionano le vasche idromassaggioLa vasca idromassaggio si compone di una pompa che aspira l’acqua e la reimmette attraverso le bocchette. In questo modo si creano dei getti massaggianti che fanno bene a bellezza e salute. Questi getti massaggianti sono ideali per il benessere dorsale, sacrolombare, sulle cosce, sulle gambe e così via. Tali punti energetici sono quelli che si contraggono più facilmente e si ripercuotono su stress e disagio. Motivo per cui alla fine della nostra giornata, un bagno tranquillo nella nostra vasca ce lo meritiamo. Grazie al massaggio della vasca otteniamo un miglioramento della circolazione sanguigna, che viene stimolata, riducendo il gonfiore a caviglie e piedi. E per chi ha il pallino del peso forma, l’idromassaggio aiuta a prevenire la cellulite, e rilascia le endorfine, agendo sulle fibre nervose.
La posizione ideale delle vasche idromassaggioLe vasche idromassaggio non hanno alcuna difficoltà di montaggio, a patto che sia sappia di base dove la si vuole montare, onde evitare problemi di scarico e soprattutto problemi di ingombro. Comunque sia, oggi in commercio le dimensioni dei modelli sono delle più svariate, come si evince anche da modelli di vasca idromassaggio Bagno Italia. Detto ciò va considerato il fatto che ci vuole una predisposizione di base di una serie di allacciamenti idraulici ed elettrici ideali, ovvero:
- un allaccio per l’acqua calda;
- un allaccio per l’acqua fredda;
- un cavo equipotenziale, per la messa a terra della vasca idromassaggio;
- un interruttore bipolare che rispetti i kW del prodotto da collegare;
- uno scarico a filo pavimento.
Come si acquistano le vasche idromassaggioLa vasca idromassaggio è ideale anche in fatto di funzionalità e igiene, come del resto sono elementi di base in un qualunque bagno. Questo anche in virtù delle norme emanate dall’ordinamento italiano, che hanno avuto lo scopo di stabilire tutti gli elementi ideali per una buona installazione di tali modelli in ambienti domestici interni. Essi devono essere sottoposti a controllo perché l’igiene personale è la prima cosa all’interno di una cosa. La costruzione di una vasca idromassaggio è stata installata e integrata in maniera permanente, sulle basi delle istruzioni dei produttori, i quali poi si devono occupare anche della manutenzione regolare.
Articolo Precedente
Avellino-Latte Dolce risultato finale, marcatori e prossimo turno
Articolo Successivo
Cos'è il reishi e a cosa serve