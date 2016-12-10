"Illumina il Natale" per i bambini del Reparto di Oncologia Pediatrica della SUN di Napoli con l’albero di Luce
Sono ormai 10 anni che l’associazione “Diamo una mano” Onlus svolge attività di volontariato nel reparto di oncologia pediatrica della Seconda Università di Napoli. Con centinaia di volontari all’attivo, l’associazione riesce a donare sorrisi a quei bambini affetti da malattie oncologiche. Per questi bambini “Diamo una mano” organizza feste di compleanno, gite nei parchi di divertimento, quattro pomeriggi a settimana i volontari giocano con i bambini all’interno del reparto, ma non solo: l’associazione si occupa anche del sostegno morale, economico e legale alle famiglie e di effettuare campagne di sensibilizzazione per la donazione sangue e del midollo osseo. Ecco perché Giuseppe Sequino, titolare del negozio Sequino Luce di Torre del Greco che ha costruito un albero di Natale alternativo realizzato utilizzando pallet e lampadine come espositore per il suo negozio, alle tante richieste da parte dei passanti di acquistare l’albero ha risposto un secco e deciso “NO” “Non mi sembrava giusto venderlo e guadagnarci - ha affermato Giuseppe – però ho pensato da subito che si potesse fare una buona azione. Quando il mio amico Marco Manna di “Aucelluzzo.it” mi ha fatto conoscere la Onlus “Diamo una mano”, e le attività che svolgono ogni giorno non ho più avuto dubbi.” E così a partire da oggi, 10 Dicembre 2016 e fino al 5 Gennaio 2017, tutte le persone interessate all’albero di luce, ma innanzitutto interessate a DARE UNA MANO ai bambini del reparto di oncologia della SUN potranno acquistare, con soli 5 euro, un numero a scelta dal tabellone “Illumina il Natale”. Il fortunato vincitore dell’Albero di Luce sarà la persona in possesso del primo numero che uscirà sulla ruota di Napoli all’estrazione del 6 gennaio 2017. Per partecipare all’iniziativa “Illumina il Natale” bisogna telefonare al 3311136690, richiedere un numero dal tabellone compreso tra 1 e 90 e infine donare 5 Euro tramite Paypal collegandosi alla paginahttp://www.diamounamano.it/
sostienici/ con causale “Illumina il Natale, nome e cognome del donatore e numero scelto”.
È possibile guardare dal vivo l'albero presso il negozio "Sequino Luce" o sulla pagina facebook www.facebook.com/sequinoluce.
