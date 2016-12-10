Home Cronaca Conza della Campania, prevenzione furti, allontanati con foglio di via tre sospetti

di Redazione 10/12/2016

Prosegue l’azione dei Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Avellino, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. Nell’ambito di tali servizi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno fermato un furgone che si aggirava nei pressi del centro abitato di Conza della Campania, con a bordo tre uomini, di 55, 34 e 29 anni, tutti residenti nel napoletano. Insospettiti per la presenza di quel mezzo in quella zona, i militari dell’Arma hanno subito proceduto a fermare il veicolo ed a identificarne gli occupanti. Dagli accertamenti è emerso che i tre avevano a loro carico svariati precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Alla specifica richiesta dei militari circa la loro presenza in quel centro, gli stessi riferivano che si erano persi, sbagliando strada per Foggia, ove avrebbero dovuto acquistare dell’olio usato. In considerazione della non plausibile giustificazione fornita, i tre venivano allontanati con Foglio di Via.