Il 30 luglio la Cover di Nino D’Angelo a Sant’Angelo a Scala

di Redazione 25/07/2017

Il 30 luglio la Cover di Nino D’Angelo a Sant’Angelo a Scala. Il comune di Sant’Angelo a Scala organizza in occasione delle manifestazioni estive un importante evento musicale . infatti è previsto l’esibizione del cantante Nino L’Angelo il quale porterà sul palco le piu’ belle e celebri canzoni del grande cantante napoletano Nino D’Angelo molto amato anche nella nostra irpinia, infatti si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni in paese. La serata di musica, tanto attesa in paese si terrà il giorno 30 luglio a partire dalle ore 21 in piazza San Giacomo. In paese si registra già molto attesa e interesse per questo evento musicale soprattutto tra le nuove generazioni e non solo , evento donato alla comunità dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Carmine De Fazio, amministrazioni che annovera nel suo seno diversi giovani amministratori. “Abbiamo voluto fortemente organizzare questo evento, perché per noi la musica e dunque la cultura rappresentano una priorità assoluta per far crescere la nostra comunità e soprattutto i nostri giovani, ringrazio quanti stanno insieme al sottoscritto lavorando per far progredire e sviluppare il nostro amato paese. Noi vogliamo rilanciare un nuovo modo di stare insieme al fine appunto di valorizzare appieno le potenzialità del nostro territorio. L’amministrazione comunale è attenta su questi temi, per noi lo sviluppo del territorio passa attraverso eventi come questo di domenica 30 luglio”- dichiara il Sindaco De Fazio.