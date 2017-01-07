Gucher è convinto, firma a breve. Mercato in uscita, Frattali corteggiato dal Parma
07/01/2017
Le ultime ore ci portano un Gucher che ha fatto probabilmente ordine tra i suoi pensieri. Infatti è notizia di qualche ora fa, che il calciatore si trovi già nel capoluogo irpino. Il centrocampista austriaco avrebbe sciolto le ultime riserve, accettando l'offerta dell'U.S. Avellino. Nelle prossime ore il calciatore con molta probabilità, metterà "nero su bianco", siglando un contratto che lo legherà ai campani per i prossimi tre anni. Il calciatore che arriva dal Frosinone non sarà l'unico "regalino" della società a mister Walter Novellino. L'allenatore alla ripresa degli allenamenti, troverà in campo anche Lorenzo Laverone. L'ormai ex granata arriva in Irpinia con la formula del prestito, che in caso di salvezza dei biancoverdi, si trasformerà in diritto di riscatto. Lunedì sarà il giorno di Mokulu al Frosinone, con Andrea Cocco pronto a sostituirlo in attacco. L'atleta ciociaro firmerebbe la settimana prossima, preso in prestito dalla compagine romana. Sul fronte delle uscite, il portiere Frattali è molto propenso nell'accettare le allettanti offerte del Parma. Marco Migliorini e Diallo partirebbero insieme, destinazione Caserta, dove giocherebbero con più continuità.
