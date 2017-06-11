Home Dai Comuni Grottolella, workshop sui Giovani e l'Europa

Grottolella - Il giorno 15 giugno 2017, alle ore 17:30, presso la sala consiliare del Comune di Grottolella, si terrà un Workshop dal titolo: I GIOVANI E L’EUROPA. STORIA E FUTURO DELLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA. Il Workshop che si articolerà in solo giorno è organizzato in collaborazione con la cattedra di Diritto dell’Unione europea della Professoressa Angela Di Stasi, titolare della stessa presso l’Università degli Studi di Salerno. “Lo scopo di questa è iniziativa è quello di far avvicinare soprattutto le nuove generazioni ad una bella e articolata disciplina, quale è appunto il Diritto dell’Unione europea. Abbiamo voluto fortemente organizzare questo Workshop in occasione dei sessanta anni dalla stipula dei Trattati di Roma, per ribadire l’importanza che rivestono le Istituzioni dell‘Unione europea nella vita di ogni giorno”- dichiarano gli organizzatori. Nel corso del pomeriggio ci saranno diversi interventi: dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Grottolella Vincenza Bergamasco e quelli del Coordinatore dei giovani del Forum della gioventù di Grottolella Egidio Medugno, i lavori verranno introdotti dal Consigliere comunale Marco Grossi che tratterà del tema “Principi e valori fondamentali e diritti di cittadinanza”. Seguiranno gli interventi del giovane laureando in Legge Roberto Caruso, che analizzerà il principio di sussidiarietà e il suo operare nell’ambito degli Stati Membri; dell’Avvocato Barbara Bergamasco che si occuperà di quelli che sono i principali atti giuridici che promanano dalle Istituzione dell’Unione europea; della giovane studentessa di giurisprudenza, Antonella Pecchia, la quale ripercorrerà la tematica relativa alla libera circolazione e al mercato unico europeo; della Dott.ssa Antonia Pia Barbati che, invece, illustrerà i meccanismi di funzionamento delle Istituzioni europee, con particolare riguardo al ruolo svolto dalla Commissione UE. A seguire, il Dottore di ricerca in Diritto dell’Unione europea, Angela Martone, si soffermerà sul principio di attribuzione della competenze e sulla clausola di flessibilità; il Dottore di ricerca in Diritto dell’Unione europea, Daniela Fanciullo, invece, argomenterà sul tema della Carte dei diritti fondamentali dell’U.E.; ed infine l’Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto dell’Unione europea, Anna Iermano, tratterà la tematica relativa agli Strumenti di tutela giurisdizionale nell’U.E. Il Workshop sarà moderato dalla Dott.ssa Anna Ansalone, Direttore del quotidiano online Contattolab. “Vi aspettiamo in tanti il 15 giugno per condividere tutti insieme questo importante momento formativo e culturale , con l’obiettivo di accrescere le nostre conoscenze e competenze in merito alla disciplina del Diritto dell’Unione Europea”- concludono gli organizzatori del Workshop.