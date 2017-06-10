Avellino, martedì attesa un'ufficialità in mediana, per la difesa intrigo Roma

Cascia, in provincia di Perugia.

Avellino attivissimo sul mercato. La dirigenza irpina è al lavoro per mettere a disposizione di Walter Alfredo Novellino l'organico quasi completo per l'inizio del ritiro diDopo aver ufficializzato l’arrivo dia parametro zero, i lupi pensano ad altre operazioni di mercato. Per i centrali difensivi sono previsti due acquisti da affiancare a Migliorini e Jidayi. Il primo potrebbe essere il capitano della Roma Primavera, in uscita dai capitolini e al centro di un duello di mercato con la Sampdoria. L'alternativa è già pronta, sempre da Trigoria: si tratta di, quest’anno in prestito al Bari. L'altro centrale sarà un giocatore di esperienza: i candidati al momento sono due,del Carpidel Novara, con quest'ultimo che si svincola il 30 giugno. L'arrivo di Rizzato e la contestuale partenza di Solerio (prestito in Lega Pro), aprono le porte ad un altro ingresso per il ruolo di esterno difensivo a sinistra: in pole ci sarebbedella Roma. Per la corsia destra sono in calo le quotazioni di, poichè il calciatore sembra ambire alla massima serie: deciderà entro la metà della prossima settimana. Nel caso in cui dovesse sfumare, l'Avellino virerebbe su altri obiettivi:della Juve Stabia,del Livorno,della Pro Vercelli. Capitolo portiere: in pole ci sono sempredi proprietà del Genoa edel Latina, il sogno però porta il nome di, numero 1 del Perugia, che però ha un ingaggio elevato. Vanno registrati, in quest'ottica, anche i sondaggi perdella Juventus. Per quanto riguarda il centrocampo, martedì è previsto l'incontro per chiudere la trattativa che porta a, nell’ultima stagione al Pisa, vicinissimo a diventare un calciatore biancoverde già nella sessione di calciomercato invernale. Occhio anche alla piste che portano ain uscita dal Benevento e soprattutto adel Vicenza, pupillo del tecnico Novellino. Arriverà con molta probabilità anche un under: i profili seguiti sono quelli didella Spal edella Roma. Per completare l'attacco invece, servirà inevitabilmente cedere: non verrà riscattato, come ormai risaputo, dal Frosinoneche però non resterà ad Avellino. Per lui in pole c'è la Virtus Entella, pronto a prelevarlo in prestito con diritto di riscatto. Occhio però alla Cremonese dell'ex tecnico irpino Attilio Tesser, che potrebbe superare i liguri. Saluterà l'Avellino anche, che potrebbe sbarcare, insieme al terzino sinistro, alla Sambenedettese di Francesco Moriero, per ottenere un maggiore minutaggio. Il vero obiettivo per l'attacco porta il nome di, ritenuto il profilo ideale per completare il tandem titolare insieme a Matteo Ardemagni. In dubbio la permanenza di, specialmente dopo le dichiarazioni del suo agente("Se la società mi negherà l'allungamento da due a tre anni, con scadenza 2020 al posto dell'attuale 2019, mi guarderò intorno".). Le richieste per lui non mancano. Occhio anche alla situazione legata ad: il calciatore potrebbe tornare in Irpinia in caso di mancato riscatto del Cittadella e Novellino lo riabbraccerebbe volentieri.