Gran Concerto dell'Epifania a Torchiati di Montoro

di Redazione 04/01/2018

Il giorno 6 Gennaio alle ore 19:30, presso il Convento Santa Maria degli Angeli, Gran Concerto con il soprano Jolanta Stanelyte, il tenore Aldo Caputo ed al pianoforte Guido Galterio, concerto offerto dalla Provincia di Avellino nell'ambito del progetto "Irpina, musica e castelli 2017". Un ricco programma che spazierà da Giordani a De Curtis, da Xaver Gruber a Tosti, da Verdi a Puccini e molti altri. Si avvia così alla conclusione la terza edizione de "Il Natale che vorrei...". Un appuntamento Natalizio che si rinnova e che ha visto quest'anno un calendario ricco di appuntamenti e collaborazioni. La Aps SS Salvatore, in collaborazione con la Proloco Montoro, ha proposto un Cartellone pieno di iniziative che comprende eventi organizzati dalla IV Mostra dei Presepi Città di Montoro e spettacoli per grandi e piccini realizzati nell'ambito del progetto "Talenti d'Irpinia" promosso dalla Provincia di Avellino. Dopo le esibizioni dell'Orchestra del Istituto Comprensivo A.F. Galiani, della Compagnia Teatrale Clan H e dell'arpista Giusy Papaccio, è stata la volta della Compagnia Teatrale "La valigia dell'attore" e di un concerto per Pianoforte e sax del "Duo Olimpo". Poi il 31 Dicembre tutti in piazza Municipio a Torchiati per aspettare l'arrivo del nuovo anno con un dj set per ballare alla luce dei bracieri. Gran finale il 7 con la premiazione dei vincitori della IV Mostra dei Presepi Città di Montoro, curata dal Consigliere Comunale Paola Guarino e dalla Event Planner Anna Maddaloni sempre presso il Convento Santa Maria degli Angeli.